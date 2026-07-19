Ghi 6 bàn vào lưới Pháp, Anh giành hạng Ba World Cup 2026

ANTD.VN - 10 bàn thắng đã được ghi trong 90 phút chính thức trận tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh rạng sáng 19-7, trong đó Tam sư ghi 6 bàn để cán đích ở vị trí top 3 thế giới.

Trận đấu được coi là thủ tục với Pháp và Anh đã diễn ra hấp dẫn với cơn mưa bàn thắng, vượt ngoài mong đợi của người hâm mộ toàn cầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Miami, Tam sư đã tràn lên tấn công và nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Rice mở ra chiến thắng khó tin cho người Anh (Ảnh: The Guardian)

Chỉ ở phút thứ 3, Declan Rice tung cú sút xa hiểm hóc mở tỉ số, mang lại khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho đội bóng của HLV Thomas Tuchel. Đến phút 18, từ một tình huống phạt góc, Ezri Konsa bật cao đánh đầu chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh.

Chưa dừng lại ở đó, Bukayo Saka tiếp tục trở thành ngôi sao sáng nhất trên hàng công. Tiền vệ của Arsenal lần lượt ghi bàn ở các phút 37 và 45+1, giúp Tam sư khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế khó tin 4-0.

Anh dẫn Pháp 4-0 sau hiệp 1 (Ảnh: The Guardian)

Chịu trận trong hiệp 1 nhưng Pháp đã có một hiệp 2 bùng nổ. HLV Didier Deschamps thực hiện hàng loạt điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ và Pháp lập tức cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác.

Phút 48, Kylian Mbappe thoát xuống dứt điểm thành công, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4. Chỉ sáu phút sau, chính đội trưởng Les Bleus kiến tạo để Bradley Barcola ghi bàn, đưa cách biệt chỉ còn hai bàn.

Mbappe lập cú đúp cho Pháp trong hiệp 2 (Ảnh: The Guardian)

Đến phút 66, Mbappe hoàn tất cú đúp sau đường chuyền thuận lợi của Michael Olise, khiến trận đấu nóng trở lại khi Pháp thu hẹp khoảng cách xuống còn 3-4. Les Bleus lẽ ra đã có bàn gỡ 4-4 nếu may mắn mỉm cười với Michael Olise.

Đến những phút cuối, kịch tính được đẩy lên cao với những bàn thắng liên tiếp. Phút 87, Malo Gusto phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho tuyển Anh hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Bukayo Saka lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương để hoàn tất hat-trick, nâng tỉ số lên 5-3.

Tuyển Pháp vẫn không từ bỏ hy vọng. Phút 90+6, Ousmane Dembele dứt điểm quyết đoán từ pha phản công, rút ngắn tỉ số xuống còn 4-5.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Les Bleus làm được. Chỉ hai phút sau, Jude Bellingham tung cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4 cho tuyển Anh, khép lại trận đấu nhiều bàn thắng đến mức khó tin nhất ở World Cup 2026.

Ghi 6 bàn vào lưới Pháp, Anh giành hạng Ba World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Sáu bàn thắng vào lưới tuyển Pháp giúp Tam sư giành vị trí thứ ba thế giới. Trong khi đó, dù thua ở trận chia tay HLV Deschamps, Gà trống Gaulois cũng có lý do để hài lòng khi đội trưởng Mbappe đã tạm vượt Messi trong cuộc đua Giày vàng (10 bàn), cũng như trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 22 bàn.