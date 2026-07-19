Chelsea bất ngờ chiêu mộ tuyển thủ Anh với giá kỷ lục

ANTD.VN - Chelsea chuẩn bị hoàn tất một trong những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi đạt thỏa thuận với Aston Villa về việc chiêu mộ Morgan Rogers. Nếu mọi thủ tục được hoàn tất, tiền vệ tấn công người Anh sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea cũng như lập kỷ lục mới của bóng đá Anh.

Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Chelsea và Aston Villa đã thống nhất bằng thỏa thuận miệng về mức phí chuyển nhượng lên tới 117 triệu bảng cho Morgan Rogers.

Dự kiến, Rogers sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tiền vệ 23 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào ngày 20-7 trước khi ra mắt đội chủ sân Stamford Bridge.

Morgan Rogers sẽ gia nhập Chelsea (Ảnh: Fabrizio Romano)

Morgan Rogers là một trong những cầu thủ tấn công được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải bùng nổ cùng Aston Villa.

Sau 55 lần ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ sinh năm 2003 ghi 14 bàn thắng và đóng góp 12 kiến tạo, giúp Villa đăng quang Europa League và giành vé dự Champions League mùa tới.

HLV Xabi Alonso đánh giá rất cao tuyển thủ Anh, xem anh là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch tăng cường lực lượng. Arsenal cũng từng bày tỏ sự quan tâm, song Rogers đã quyết định lựa chọn Chelsea là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Việc thuyết phục thành công một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá Anh được xem là thắng lợi lớn của đội bóng thành London. Sự linh hoạt trên hàng công, tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến là những yếu tố khiến Chelsea sẵn sàng chi khoản tiền khổng lồ để đưa anh về Stamford Bridge.

Rogers lần đầu được triệu tập lên ĐT Anh vào tháng 11-2024 và tiếp tục có tên trong danh sách dự World Cup 2026. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Rogers ra sân 7 trận vào có 1 kiến tạo (cho Gordon ở bán kết gặp Argentina). Anh là phương án chiến thuật quan trọng của HLV Tuchel trong hành trình giành vị trí thứ ba chung cuộc của đội tuyển xứ sương mù.

Nếu hoàn tất với mức phí 117 triệu bảng, Morgan Rogers sẽ vượt qua Enzo Fernandez để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Trước đó, tiền vệ người Argentina được đưa về từ Benfica với mức phí khoảng 106 triệu bảng.

Không dừng lại ở đó, thương vụ này còn thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới của bóng đá Anh, vượt qua cột mốc 116 triệu bảng vừa được Man City chi cho Elliot Anderson.