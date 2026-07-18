10 kỷ lục chờ Messi chinh phục ở chung kết World Cup 2026

ANTD.VN - Sau khi đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận đấu. Nếu đánh bại Tây Ban Nha trên sân MetLife, siêu sao mang áo số 10 không chỉ giúp Argentina bảo vệ thành công ngôi vương mà còn có thể thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Dưới đây là 10 kỷ lục đáng chú ý mà Messi đang đứng trước cơ hội chinh phục.

1. Cầu thủ lớn tuổi nhất đá chung kết World Cup

Chỉ cần góp mặt trước Tây Ban Nha, Messi sẽ trở thành cầu thủ (không tính thủ môn) lớn tuổi nhất từng xuất hiện trong một trận chung kết World Cup. Cuộc đối đầu diễn ra chưa đầy 1 tháng sau sinh nhật lần thứ 39 của anh (24-6). Kỷ lục tuyệt đối vẫn thuộc về thủ môn huyền thoại Dino Zoff, người thi đấu ở chung kết World Cup 1982 khi 40 tuổi 133 ngày. Tuy nhiên, chưa có cầu thủ nào không phải thủ môn đạt tới cột mốc mà Messi sắp thiết lập.

Messi đã phá quá nhiều kỷ lục ở World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

2. Ba lần dự chung kết World Cup

Chung kết năm 2026 sẽ là lần thứ ba Messi góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup, sau các năm 2014 và 2022. Thành tích này giúp anh sánh ngang huyền thoại Brazil - Cafu với ba lần dự chung kết World Cup.

3. Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở chung kết World Cup

Nếu chọc thủng lưới Tây Ban Nha, Messi sẽ vượt qua huyền thoại Thụy Điển Nils Liedholm để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết World Cup. Liedholm lập công ở chung kết năm 1958 khi 35 tuổi 264 ngày.

4. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các trận chung kết World Cup

Hiện Messi đã có 2 bàn thắng ở các trận chung kết World Cup. Nếu lập cú đúp trong trận đấu với Tây Ban Nha, anh sẽ cân bằng kỷ lục 4 bàn của Kylian Mbappe.

5. Ghi bàn ở hai trận chung kết World Cup khác nhau

Messi từng lập cú đúp trong trận chung kết World Cup 2022 với tuyển Pháp. Nếu tiếp tục lập công trước Tây Ban Nha, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử ghi bàn ở hai trận chung kết World Cup khác nhau, sau Vava, Pele, Paul Breitner, Zinedine Zidane và Kylian Mbappe.

6. Nhiều lần tham gia vào bàn thắng nhất kể từ năm 1966

Messi đang sở hữu 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo tại World Cup 2026, đồng nghĩa với 12 lần trực tiếp góp dấu giày vào các pha lập công của Argentina. Kỷ lục kể từ khi FIFA thống kê chỉ số này thuộc về Gerd Muller với 13 lần đóng góp tại World Cup 1970. Chỉ cần thêm một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo trước Tây Ban Nha, Messi sẽ cân bằng, mở ra cơ hội vượt qua cột mốc của huyền thoại người Đức.

7. Vua đá phạt của lịch sử World Cup

Messi đang sở hữu 2 bàn thắng từ những tình huống đá phạt trực tiếp tại World Cup. Nếu tiếp tục ghi bàn từ một pha đá phạt trước Tây Ban Nha, đội trưởng Argentina sẽ độc chiếm vị trí số một trong lịch sử giải đấu.

8. Cầu thủ lớn tuổi nhất bảo vệ thành công chức vô địch World Cup

Argentina đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, sau Italia và Brazil. Nếu La Albiceleste đăng quang, Messi sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng bảo vệ thành công chiếc cúp vàng. Kỷ lục hiện thuộc về Nilton Santos, người vô địch World Cup 1962 cùng Brazil khi 37 tuổi.

9. Ghi nhiều bàn nhất cho một nhà vô địch World Cup

Ronaldo "béo" đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển vô địch World Cup với 8 pha lập công tại giải đấu năm 2002. Nếu ghi thêm 1 bàn và cùng Argentina lên ngôi, siêu sao sinh năm 1987 sẽ trở thành chủ nhân mới của kỷ lục.

Messi còn trận chung kết World Cup 2026 để tiếp tục chứng minh mình là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (Ảnh: The Guardian)

10. Cầu thủ đầu tiên hai lần vô địch World Cup với băng đội trưởng

Đây được xem là cột mốc có ý nghĩa lớn nhất trong sự nghiệp của Messi. Lịch sử từng chứng kiến nhiều danh thủ hai lần vô địch World Cup nhưng chưa ai nâng cúp vàng hai lần với tư cách đội trưởng. Nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup với chiếc băng thủ quân trên tay.

Sau hơn hai thập kỷ chinh phục mọi danh hiệu ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Messi đang đứng trước cơ hội viết nên chương cuối hoàn hảo nhất cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Chỉ còn 90 phút trên sân MetLife, và phía trước anh là hàng loạt cột mốc mà chưa một huyền thoại nào từng chạm tới.