Messi cùng Argentina 'luyện công' dưới mưa, Tây Ban Nha hủy tập trước chung kết World Cup

ANTD.VN - Chỉ một ngày trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, Lionel Messi cùng các đồng đội đã có buổi tập đặc biệt dưới cơn mưa lớn tại khu vực New York - New Jersey. Trong khi đội tuyển Tây Ban Nha quyết định hủy buổi tập ngoài trời vì điều kiện thời tiết xấu, Argentina vẫn ra sân để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu quan trọng nhất giải.

Những cơn bão lớn xuất hiện tại khu vực New York và New Jersey trước trận chung kết khiến kế hoạch tập luyện của hai đội tuyển bị ảnh hưởng đáng kể. Mưa lớn kèm sấm sét và cảnh báo lũ quét khiến việc tập luyện ngoài trời tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ban đầu, Argentina cũng phải tạm hoãn buổi tập vì điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, ngay khi sấm sét giảm bớt, toàn đội lập tức trở lại sân.

Messi cùng Argentina 'luyện công' dưới mưa trước chung kết World Cup 2026 (Ảnh: NDTV Sports)

Dẫn đầu đoàn quân Albiceleste vẫn là đội trưởng Lionel Messi, người cùng các đồng đội hoàn thành giáo án chiến thuật và những bài tập thể lực trong cơn mưa.

Khác với Argentina, tuyển Tây Ban Nha quyết định không tập ngoài trời trước trận chung kết.

Ban huấn luyện La Roja lựa chọn giữ các cầu thủ trong nhà nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương hoặc ảnh hưởng sức khỏe do thời tiết lạnh và mưa lớn.

Hình ảnh Messi cùng các đồng đội miệt mài tập luyện trên mặt sân ướt cho thấy sự tập trung và quyết tâm rất lớn của nhà đương kim vô địch, trước cuộc chạm trán với Tây Ban Nha tại sân MetLife, New Jersey.

Đó cũng được xem là thông điệp mạnh mẽ mà đoàn quân của HLV Lionel Scaloni gửi tới đối thủ trước trận đấu tranh cúp vàng.

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn cho thấy vai trò không thể thay thế trong đội hình Argentina.

Không chỉ là linh hồn trong lối chơi, chủ nhân tám Quả bóng vàng còn là tấm gương về tinh thần thi đấu và sự chuyên nghiệp.

Tại World Cup 2026, Messi đã thi đấu trọn vẹn trong những trận đấu quan trọng của Argentina, kể cả các cuộc đối đầu kéo dài tới hiệp phụ.

Vì vậy, việc đội trưởng La Albiceleste vẫn hăng say tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã tiếp thêm động lực cho toàn đội.

Hình ảnh ấy cũng cho thấy khát khao rất lớn của Messi trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới và khép lại kỳ World Cup bằng một dấu ấn lịch sử.