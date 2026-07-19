Tây Ban Nha gặp Argentina là "trận chung kết thế kỷ"?

ANTD.VN - Một trận chung kết World Cup vốn đã đủ để cả thế giới nín thở dõi theo. Nhưng màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha tại World Cup 2026 lúc 2h00 rạng sáng 20-7 còn mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc quyết đấu vì chiếc cúp vàng danh giá.

Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá mà quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ trong một trận đấu. Ở đó có Lionel Messi - huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, và Lamine Yamal - tài năng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên rực rỡ tiếp theo của bóng đá thế giới.

Quan trọng hơn, đây chắc chắn là cuộc đối đầu không bao giờ có thể lặp lại. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia quốc tế gọi Tây Ban Nha - Argentina là "trận chung kết thế kỷ".

Hai đội sở hữu nhiều siêu sao của quá khứ, hiện tại và tương lai (Ảnh: FIFA)

Messi - Yamal và cuộc gặp độc nhất vô nhị

Điều khiến trận chung kết tại sân MetLife trở nên đặc biệt chính là bởi sự góp mặt của Leo Messi và Lamine Yamal. Đây chắc chắn là lần duy nhất Messi và Yamal đối đầu nhau ở một trận chung kết World Cup.

Messi bước vào trận đấu ở tuổi 39, trong kỳ World Cup thứ 6 và rất có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Anh đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch cùng Argentina, điều rất ít huyền thoại trong lịch sử từng làm được.

Ở phía đối diện, Yamal mới 19 tuổi, vừa bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao nhưng đã được xem là ứng viên sáng giá nhất kế thừa vị thế mà Messi để lại.

Khoảng cách đúng 20 năm tuổi khiến màn đối đầu này giống như khoảnh khắc chuyển giao giữa hai thế hệ, hơn là một trận bóng đá.

Một người đang ở những năm tháng cuối của sự nghiệp huy hoàng, người còn lại mới chạm ngõ đỉnh cao. Messi đã 39 tuổi và World Cup 2026 nhiều khả năng là lần cuối anh góp mặt. Vì thế, viễn cảnh anh còn gặp Yamal ở một trận chung kết World Cup khác là rất viển vông. Màn gặp gỡ tại MetLife vì thế càng trở nên đặc biệt, giống như một vòng tròn định mệnh khép lại sau gần 20 năm kể từ khoảnh khắc Messi tắm cho cậu bé Yamal, trong chiếc chậu nhựa của một buổi chụp hình gây quỹ từ thiện.

Yamal bước vào trận chung kết để đời với Messi (Ảnh: FIFA)

Chung kết hội tụ những ngôi sao lớn nhất thế giới

Nếu chỉ xét về chất lượng đội hình, rất khó tìm ra một trận chung kết World Cup nào trong thế kỷ 21 quy tụ nhiều ngôi sao như Argentina và Tây Ban Nha.

Argentina mang đến sân MetLife dàn cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister cùng thủ lĩnh Messi.

Trong khi đó, Tây Ban Nha sở hữu tập thể được đánh giá là mạnh nhất châu Âu hiện nay với Rodri - Quả bóng vàng 2023, cùng những Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsi và đặc biệt là Lamine Yamal.

Đó là cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch World Cup, đương kim vô địch Nam Mỹ và nhà vô địch châu Âu, là màn đối đầu của hai trường phái bóng đá thành công bậc nhất thế giới hiện đại.

Cuộc chiến giữa hai triết lý bóng đá

Trận chung kết còn hấp dẫn bởi sự đối lập về bản sắc. Argentina đại diện cho thứ bóng đá giàu cảm xúc, ngẫu hứng nhưng cũng đầy gai góc và bản lĩnh khi cần của Nam Mỹ.

Tây Ban Nha lại là sản phẩm của hệ thống đào tạo hàng đầu thế giới, với La Masia là biểu tượng cho tư duy chiến thuật, khả năng kiểm soát và tính tổ chức rất cao.

Sự khác biệt ấy khiến trận đấu không chỉ là màn so tài giữa hai đội tuyển mà còn là cuộc đối đầu của hai trường phái thành công nhất thời điểm này.

Mọi kết quả đều có thể tạo nên lịch sử huy hoàng

Hiếm có trận chung kết nào mà mọi kịch bản đều đủ sức trở thành cột mốc lịch sử trọng đại như vậy.

Nếu Argentina chiến thắng, Messi sẽ tiến thêm một bước dài trên hành trình củng cố vị thế cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch thế giới cùng La Albiceleste.

Đó cũng sẽ là nền tảng để anh hướng tới cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng World Cup và Quả bóng vàng thế giới trong cùng một năm.

Ngược lại, nếu Tây Ban Nha đăng quang, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một thế lực mới. Với dàn cầu thủ còn rất trẻ, La Roja hoàn toàn có thể mở ra chu kỳ thống trị trong nhiều năm tới.

Và nếu Yamal trở thành người hùng, thế giới sẽ nhớ trận chung kết này như khoảnh khắc ngọn đuốc rực rỡ của bóng đá đương đại được trao từ tay Messi sang người kế vị xứng đáng nhất.