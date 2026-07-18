Messi gửi thông điệp 'thép' tới Yamal trước chung kết World Cup

ANTD.VN - Trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, Lionel Messi dành nhiều lời khen cho Lamine Yamal, ngôi sao trẻ đang nổi lên mạnh mẽ của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, đội trưởng Argentina khẳng định nhà đương kim vô địch sẽ làm mọi cách để ngăn cầu thủ 19 tuổi tạo nên lịch sử.

Xuất hiện trong buổi họp báo chính thức trước trận chung kết World Cup 2026 (2h00 sáng 20-7), Messi không nói nhiều về áp lực hay những kỷ lục đang chờ phía trước. Thay vào đó, siêu sao 39 tuổi chia sẻ về niềm đam mê bóng đá đã theo anh từ những ngày còn chơi trên đường phố quê nhà.

Theo Messi, chính tình yêu thuần khiết dành cho trái bóng đã giúp anh và đồng đội luôn giữ được sự bình tĩnh ở những thời khắc quan trọng nhất.

Messi trước màn đối đầu định mệnh với Yamal (Ảnh: Footmercato)

"Giống như HLV của chúng tôi từng nói, tất cả đều lớn lên cùng bóng đá và niềm đam mê dành cho môn thể thao này. Chúng tôi luôn muốn được chơi bóng, được tận hưởng và cảm thấy hạnh phúc, dù ở trường học hay trên đường phố. Tất cả đều bắt đầu từ đó", Messi chia sẻ.

Đội trưởng Argentina cho rằng khi còn nhỏ, các cầu thủ hiếm khi nghĩ đến áp lực chiến thắng: "Khi ấy, chúng tôi chỉ đơn giản là tận hưởng bóng đá. Đây là một tập thể luôn khao khát chiến thắng, nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và đối thủ cũng có chất lượng. Từ rất sớm, tôi đã hiểu rằng trong sự nghiệp, số lần thất bại sẽ nhiều hơn chiến thắng. Điều đó giúp tôi trưởng thành cả với tư cách cầu thủ lẫn một con người".

Một trong những điểm nóng của trận chung kết trên sân MetLife là màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal - hai biểu tượng thuộc hai thế hệ của bóng đá thế giới.

Năm 2007, khi còn khoác áo Barcelona, Messi từng chụp ảnh tắm cho em bé Yamal chưa đầy 1 tuổi, trong một chương trình từ thiện của CLB phối hợp với UNICEF. Gần hai thập kỷ sau, họ sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận đấu danh giá nhất của bóng đá thế giới. "Câu chuyện về bức ảnh ấy thật khó tin. Đó chính là cuộc sống", Messi cười và nói.

"Lamine là một cầu thủ xuất chúng. Tôi theo dõi cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy đang chơi cho đội bóng mà tôi luôn yêu mến. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Barcelona", M10 nhấn mạnh.

Theo Messi, việc Yamal đã vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới khi mới 19 tuổi là điều rất đặc biệt: "Ở tuổi 19, cậu ấy đã là một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá thế giới và vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Lamine có cơ hội tạo nên lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để điều đó chưa xảy ra trong trận đấu này".

"Chúng tôi sẽ cố gắng không để cậu ấy chơi đúng khả năng. Điều đó chắc chắn không dễ, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức. Tất nhiên Lamine chỉ là một trong rất nhiều cầu thủ chất lượng của họ. Tây Ban Nha sở hữu nhiều ngôi sao và có lối chơi rất hay. Nhưng Argentina cũng có những vũ khí của riêng mình", Messi chốt lại.

Argentina bước vào trận chung kết với mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đứng trước cơ hội lần thứ hai bước lên đỉnh bóng đá thế giới sau chức vô địch năm 2010.