Tuyển Anh hân hoan nhận huy chương đồng thế giới

ANTD.VN - Chiến thắng 6-4 trước tuyển Pháp trong trận tranh hạng Ba không chỉ mang về tấm huy chương đồng cho tuyển Anh, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử sau 6 thập kỷ, khi đây là thành tích tốt nhất của Tam sư tại World Cup kể từ chức vô địch năm 1966.

Trong trận đấu có tới 10 bàn thắng, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vượt qua đối thủ với tỉ số 6-4, qua đó chính thức giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.

Đó không chỉ là một chiến thắng danh dự mà còn mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Anh. Lần gần nhất tuyển Anh đạt thành tích cao hơn tại World Cup đã cách đây đúng 60 năm.

Tam sư thắng Pháp khó tin (Ảnh: Getty Images)

Tuyển Anh hân hoan nhận HCĐ thế giới (Ảnh: Reuters)

Ở World Cup 1966 tổ chức trên sân nhà, Tam sư đánh bại Tây Đức 4-2 sau hiệp phụ trong trận chung kết tại Wembley để lần đầu tiên và cũng là duy nhất lên ngôi vô địch thế giới.

Kể từ đó, tuyển Anh chưa một lần trở lại trận chung kết World Cup. Vì vậy, vị trí top 3 World Cup 2026 trở thành thành tích nổi bật nhất của Tam sư trong suốt sáu thập kỷ qua.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh giành chiến thắng ở một trận tranh hạng Ba World Cup.

Tại Mundial năm nay, Tam sư thể hiện phong độ ổn định ngay từ vòng bảng khi đứng đầu bảng L. Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, Tam sư lần lượt vượt qua CHDC Congo với tỉ số 2-1 ở vòng 1/32, thắng Mexico 3-2 tại vòng 1/16 rồi đánh bại Na Uy 2-1 sau hiệp phụ ở tứ kết.

Tại bán kết, tuyển Anh từng có lợi thế dẫn trước Argentina nhưng cuối cùng vẫn để đối thủ ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó lỡ cơ hội góp mặt trong trận tranh cúp vàng.

Top 3 thế giới là thành tích không tệ của ĐT Anh (Ảnh: Reuters)

Dẫu vậy, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã nhanh chóng đứng dậy sau cú sốc để khép lại giải đấu theo cách đầy ấn tượng. Họ đã vượt qua nỗi ám ảnh của hai trận tranh hạng Ba trước đây.

Tại Italia 1990, Tam sư để thua Tây Đức trên chấm luân lưu ở bán kết rồi thất bại 1-2 trước chủ nhà Italia trong trận tranh hạng Ba. Đến World Cup 2018, đoàn quân của Gareth Southgate tiếp tục gục ngã trước Croatia sau hiệp phụ ở bán kết, trước khi thua Bỉ 0-2 trong trận tranh huy chương đồng.

Chính vì vậy, chiến thắng trước tuyển Pháp đã giúp thế hệ hiện tại vượt qua thành tích của hai lứa cầu thủ từng rất được kỳ vọng. Dù chưa thể tái hiện kỳ tích vô địch năm 1966, tuyển Anh vẫn có quyền tự hào khi giành kết quả tốt nhất tại World Cup trong 60 năm qua.