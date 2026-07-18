Mbappe có động lực rõ ràng ở trận tranh hạng Ba với tuyển Anh

ANTD.VN - Không thể đưa Pháp vào chung kết World Cup 2026 là nỗi tiếc nuối lớn với Kylian Mbappe. Tuy nhiên, đội trưởng Les Bleus vẫn còn nguyên động lực khi bước vào trận tranh hạng Ba với tuyển Anh, nơi anh đặt quyết tâm chinh phục danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời giúp HLV Didier Deschamps khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia bằng một chiến thắng.

Theo truyền thông Pháp, Mbappe coi trận đấu tại Miami lúc 4h00 sáng 19-7 (giờ Việt Nam) không đơn thuần là màn tranh hạng Ba. Với tiền đạo của Real Madrid, đây là cơ hội để kết thúc giải đấu theo cách tích cực nhất, sau khi Pháp lỡ hẹn với trận chung kết vì thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết.

Dù Les Bleus không còn cơ hội vô địch, Mbappe vẫn là ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026.

Mbappe hướng tới cú đúp mục tiêu ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Tiền đạo 27 tuổi đã duy trì phong độ ghi bàn ổn định suốt giải đấu và chỉ còn một trận để cải thiện thành tích. Mbappe hiện có 8 bàn như Messi nhưng tạm xếp dưới do kém 1 lần kiến tạo (3 so với 4 của Messi). Một màn trình diễn bùng nổ trước tuyển Anh có thể giúp anh vượt lên trong cuộc đua Vua phá lưới, qua đó khép lại kỳ World Cup bằng một danh hiệu cá nhân xứng đáng.

Chưa hết, Mbappe đang có 20 bàn trong lịch sử World Cup. Anh còn kém Messi 1 bàn và trận còn lại của Mundial năm nay hoàn toàn có thể giúp tiền đạo này vượt đàn anh El Pulga.

Đây cũng sẽ là lời khẳng định đẳng cấp của chân sút đang được xem là một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất thế giới.

Bên cạnh mục tiêu cá nhân, Mbappe còn mang theo một động lực đặc biệt khác.

Trận đấu với tuyển Anh sẽ là lần cuối Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp trước khi chính thức khép lại hơn một thập kỷ gắn bó với Les Bleus.

Trong quãng thời gian cầm quân, chiến lược gia 57 tuổi đã đưa tuyển Pháp trở thành một trong những đội tuyển thành công nhất thế giới với chức vô địch World Cup 2018, ngôi á quân năm 2022 cùng nhiều lần góp mặt ở nhóm ứng viên hàng đầu tại các giải đấu lớn.

Vì vậy, Mbappe cùng các đồng đội đều mong muốn dành tặng người thầy của mình một chiến thắng như lời tri ân sau chặng đường đầy thành công.

Theo truyền thông Pháp, đội trưởng Les Bleus nhiều lần nhấn mạnh trong nội bộ đội tuyển rằng toàn đội cần kết thúc giải đấu với tinh thần tích cực để Deschamps có một lời chia tay trọn vẹn.

Không ít ý kiến cho rằng trận tranh hạng Ba World Cup thiếu sức hút khi cả hai đội đều vừa trải qua nỗi thất vọng ở bán kết.

Tuy nhiên, với tuyển Pháp, cuộc chạm trán tuyển Anh vẫn mang nhiều giá trị và họ cũng đang có động lực lớn hơn.

Ngoài việc cạnh tranh vị trí thứ ba, Les Bleus còn muốn tránh kết thúc World Cup bằng hai thất bại liên tiếp. Đó cũng là cơ hội để các cầu thủ lấy lại niềm tin trước khi bước sang thời kỳ mới với huyền thoại Zinedine Zidane.