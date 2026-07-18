HLV Kim Sang-sik nói về 4 cầu thủ nhập tịch ở trận thắng Myanmar

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik bày tỏ hài lòng khi nói về màn thể hiện của các cầu thủ nhập tịch trong chiến thắng Myanmar 4-0, song nhấn mạnh "đội tuyển không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào".

Tố 18-7, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sử dụng cùng lúc 4 cầu thủ nhập tịch gồm thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia Le Giang Patrick và 3 cầu thủ gốc Brazil: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc.

Trong đó, Xuân Son và Hoàng Hên cùng ghi bàn giúp đội thắng Myanmar 4-0 (hai bàn còn lại do công Xuân Mạnh và Đình Bắc).

Bộ ba cầu thủ Brazil nhập tịch (từ trái qua) Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc trong trận Việt Nam thắng Myanmar 4-0 (Ảnh: Song Ngư/Vietnamnet)

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV trưởng Kim Sang-sik đánh giá các cầu thủ nhập tịch đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào lối chơi chung của đội tuyển.

"Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Le Giang đều đã thể hiện tốt vai trò của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những phương án để các cầu thủ phát huy tối đa khả năng, đồng thời hoàn thiện về thể lực, chiến thuật nhằm hướng tới những màn trình diễn tốt nhất tại ASEAN Cup 2026", HLV Kim Sang-sik nói.

Nhà cầm quân Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng đội tuyển không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng là ban huấn luyện sẽ tiếp tục xây dựng những tổ hợp nhân sự phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh tập thể trong từng trận đấu.

Trận thắng Myanmar 4-0 khép lại quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam, bên cạnh chuyến tập huấn hai tuần tại Hàn Quốc và 3 trận đấu tập toàn thắng trước các đại diện giải hạng ba, hạng hai và VĐQG xứ kim chi.

Ngày 24-7 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức ra quân ASEAN Cup 2026 bằng trận đấu Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan).