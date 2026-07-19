Dân mạng “xướng tên” Argentina trước thềm chung kết World Cup 2026

ANTD.VN - Trước thềm trận chung kết World Cup 2026, dữ liệu từ Cốc Cốc cho thấy người dùng Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho chặng cuối của giải đấu.

World Cup 2026 thu hút sự quan tâm lớn của người dân Việt Nam

Argentina và Ronaldo dẫn đầu xu hướng tìm kiếm ở chặng cuối World Cup 2026

Argentina vươn lên trở thành đội tuyển được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn knock-out. Các trận đấu có sự góp mặt của Argentina đều nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất ở vòng loại trực tiếp, đặc biệt khi đội một lần nữa góp mặt tại trận chung kết World Cup 2026.

Bồ Đào Nha giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các đội tuyển được quan tâm nhiều nhất, dù đã dừng chân tại vòng 16 đội. Các đội tuyển lớn như Pháp, Tây Ban Nha và Anh cũng tiếp tục góp mặt trong nhóm nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt Nam.

Ở hạng mục cầu thủ, Cristiano Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu danh sách những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, vượt Lionel Messi - người dẫn đầu trong giai đoạn vòng bảng. Haaland, Mbappe và Yamal đồng loạt tăng một bậc trên bảng xếp hạng, trong khi Jude Bellingham lần đầu góp mặt trong Top 6 cầu thủ được người dùng Việt Nam quan tâm nhất.

Sự quan tâm của người dùng đối với World Cup không chỉ thể hiện qua xu hướng tìm kiếm mà còn được phản ánh qua hành vi theo dõi và cập nhật thông tin trong thời gian diễn ra các trận đấu.

Tính từ ngày khai mạc đến hết bán kết, tổng lượng tìm kiếm của top 1.000 từ khóa thuộc chủ đề bóng đá trên Cốc Cốc đạt 29,5 triệu lượt. Trong đó, lượng tìm kiếm các từ khóa chứa “World Cup” tăng 1.485%, còn nhóm từ khóa chủ đề “Bóng đá” tăng 309% so với một tháng trước khi giải đấu khởi tranh.