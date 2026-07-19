Mbappe lập siêu kỷ lục World Cup, chính thức vượt mặt Messi

ANTD.VN - Dù tuyển Pháp không thể giành tấm huy chương đồng World Cup 2026 vì thua Anh 4-6, Kylian Mbappe vẫn có một đêm thi đấu không thể nào quên. Cú đúp vào lưới Tam sư giúp tiền đạo 27 tuổi chính thức vượt qua Lionel Messi, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Bước vào trận tranh hạng Ba trên sân Miami với tuyển Anh, Mbappe đã sở hữu 20 bàn thắng tại World Cup, chỉ còn kém Messi đúng một pha lập công.

Sau hiệp một đầy thất vọng khi tuyển Pháp bị dẫn tới 0-4, đội trưởng Les Bleus và đồng đội vùng lên trong hiệp 2 để rút ngắn cách biệt. Ngay phút 48, Mbappe dứt điểm quyết đoán gỡ 1-4. Đến phút 67, tiền đạo của Real Madrid tiếp tục ghi tên lên bảng điện tử, hoàn tất cú đúp và nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 22.

Mbappe lập cú đúp cho Pháp trước tuyển Anh (Ảnh: The Guardian)

Cột mốc này giúp Mbappe vượt qua thành tích 21 bàn của Lionel Messi, độc chiếm vị trí số một trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Điều đặc biệt là Mbappe chỉ cần đúng 22 lần ra sân để ghi 22 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình một bàn mỗi trận - con số mà rất ít huyền thoại trong lịch sử bóng đá thế giới có thể chạm tới.

Thành tích này được xây dựng xuyên suốt ba kỳ World Cup liên tiếp. Tại World Cup 2018 ở Nga, Mbappe ghi 4 bàn và góp công lớn giúp tuyển Pháp lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới.

Đến World Cup 2022 tại Qatar, anh bùng nổ với 8 pha lập công, trong đó có cú hat-trick vào lưới Argentina ở trận chung kết - thành tích hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Đến World Cup 2026, Mbappe tiếp tục duy trì phong độ săn bàn đáng kinh ngạc khi ghi tới 10 bàn thắng, khẳng định vị thế của chân sút số một trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Mười bàn thắng tại World Cup 2026 giúp Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 chạm mốc hai chữ số ở một kỳ World Cup.

Mbappe trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup (Ảnh: Sun Sport)

Trong lịch sử, chỉ còn hai cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt hơn Mbappe trong một kỳ World Cup, là Sandor Kocsis với 11 bàn năm 1954 và Just Fontaine với kỷ lục 13 bàn tại World Cup 1958.

Thành tích này cũng giúp Mbappe ở gần danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Trong khi chân sút người Pháp đã khép lại giải đấu với 10 bàn thắng, Lionel Messi bước vào trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha với thành tích 8 pha lập công.

Điều đó đồng nghĩa đội trưởng Argentina phải ghi ít nhất hai bàn mới có thể cân bằng thành tích của Mbappe.

Quan trọng hơn, khi vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, tiền đạo người Pháp còn nguyên cơ hội nâng cao thành tích 22 bàn nếu tiếp tục góp mặt tại World Cup 2030.