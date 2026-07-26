Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Hà Nội công khai danh sách 150.461 doanh nghiệp vi phạm

ANTD.VN - Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 150.461 người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Theo danh sách này, có 58.153 người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chi tiết tại đây.

Điển hình như: Công ty TNHH thương mại vận tải Trần Gia; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sao Thủy; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Hải Anh; Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện Hà Nội; Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh địa ốc Đại Lục; Công ty TNHH dược phẩm Giảng Võ; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kim Hải; Công ty CP phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà; Công ty cổ phần Tập đoàn Sóng Thần…

Ngoài ra, có 92.308 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, điển hình như: Công ty cổ phần xây dựng Sơn Thái; Công ty TNHH in Nguyên Phát; Công ty TNHH dược liệu D&A Việt Nam; Công ty TNHH Ninh Hằng; Công ty TNHH thương mại, xây dựng và vận tải Duy Mạnh; Công ty cổ phần công nghệ cao Việt - Trung; Công ty TNHH Nio; Công ty TNHH An Thổ; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lê Thành…

Chi tiết danh sách tại đây.

Thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có) theo quy định.

Trước đó, ngày 13/7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công điện hỏa tốc chỉ đạo trưởng thuế tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Trong đó, Cục Thuế chỉ rõ, đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể (trạng thái 03), cơ quan thuế phải thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp trước ngày 15/7/2026.

Đồng thời, xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định để người nộp thuế hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt, đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) có nợ thuế, Cục Thuế nêu rõ:

Trường hợp người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 01 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, Thuế các tỉnh, thành phố phải ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026;

Đối với trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ thì đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cục Thuế cũng yêu cầu công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định trước ngày 17/7/2026.