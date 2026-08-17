ANTD.VN - Việc SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng gia tăng lượng cổ phiếu, góp phần cải thiện tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float).

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa ban hành kế hoạch cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026 – 2030. Theo kế hoạch, SCIC dự định sẽ bán toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đầu tư, nắm giữ vốn tại 21 doanh nghiệp.

Cụ thể, SCIC sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC).

Đồng thời, có kế hoạch tiếp tục đầu tư, nắm giữ vốn tại các tên tuổi lớn như: Vinamilk (VNM), Sabeco (SAB), FPT, Dược Hậu Giang (DHG), Traphaco (TRA), Bảo Minh (BMI), Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR), Tổng Công ty Sông Đà (SJG), Tràng Tiền, Tổng công ty Dược Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman…

Trong khi đó, danh sách 66 doanh nghiệp dự kiến bán toàn bộ vốn trải rộng ở nhiều ngành, từ sản xuất công nghiệp, thép, dệt may, năng lượng đến xây dựng, logistics, thương mại và thủy sản.

Một số doanh nghiệp đáng chú ý trong danh mục gồm Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC), Tổng Công ty Thép Việt Nam (TVN), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT), Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEA), Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Licogi (LIC) và Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FIC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VGV), Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VVN), Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC)…

Việc đưa các doanh nghiệp vào danh mục bán toàn bộ vốn tạo cơ sở để SCIC triển khai các phương án thoái vốn trong giai đoạn 2026 - 2030. Nếu được thực hiện theo kế hoạch, lượng cổ phần được đưa ra thị trường có thể bổ sung nguồn cung đáng kể, trong đó có cổ phần tại một số doanh nghiệp có quy mô và vị thế nhất định trong ngành.

Tuy nhiên, danh mục cơ cấu lại không cố định trong toàn bộ giai đoạn. SCIC cho biết danh sách có thể được điều chỉnh căn cứ tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp, diễn biến thị trường cũng như yêu cầu đáp ứng các tiêu chí phân loại theo quy định. Do đó, tiến độ và quy mô thoái vốn thực tế tại từng doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào phương án cụ thể được xây dựng và triển khai trong thời gian tới.

Theo định hướng này, hoạt động thoái vốn không chỉ gắn với việc chuyển nhượng các khoản đầu tư hiện hữu mà còn nằm trong quá trình sắp xếp, tái phân bổ nguồn lực của SCIC. Nguồn vốn thu hồi từ các khoản đầu tư sau khi thoái vốn sẽ tạo thêm nguồn lực để SCIC thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh vốn theo chiến lược và kế hoạch được phê duyệt.

Đánh giá về kế hoạch tái cơ cấu vốn của SCIC, một số tổ chức cho rằng nó có thể tạo ra tác động rộng hơn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi FTSE Russell chuẩn bị nâng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9.

Việc gia tăng lượng cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường được cho là có thể góp phần cải thiện một trong những hạn chế kéo dài của chứng khoán Việt Nam: tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) còn thấp.

Trong kỳ đánh giá gần nhất, MSCI tiếp tục chỉ ra tỷ lệ free float thấp tại một số doanh nghiệp và các giới hạn về sở hữu nước ngoài là những trở ngại đối với chứng khoán Việt Nam trong quá trình hướng tới nâng hạng.