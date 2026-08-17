Giá vàng đồng loạt tăng sáng đầu tuần

ANTD.VN - Giá vàng tiếp tục tăng sáng đầu tuần ở cả thị trường trong nước và quốc tế, trong bối cảnh các chuyên gia lạc quan về triển vọng giá tuần này.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC niêm yết tại Công ty SJC và các doanh nghiệp, ngân hàng đồng loạt tăng thêm 800 nghìn đồng mỗi lượng, lên mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng ghi nhận mức tăng từ 800 nghìn đồng cho đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn được niêm yết đầu giờ sáng như sau: Nhẫn SJC 999.0 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 141,0 – 144,7 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 140,7 – 144,7 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, sáng nay, có thời điểm giá vàng vọt tăng vượt 4.412 USD/ounce, tuy nhiên sau đó hạ nhiệt nhẹ. Tính đến 9h10 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay quốc tế tăng gần 19 USD so với chốt phiên cuối tuần trước, giao dịch quanh vùng 4.395 USD/ounce.

Giá vàng được dự báo tăng trong tuần này

Đà tăng của vàng được duy trì từ cuối tuần trước đến nay khi Mỹ công bố một số thông tin kinh tế khiến đồng USD yếu đi, với doanh số bán lẻ tháng 7, chỉ số CPI giảm, chỉ số sản xuất PPI không thấp hơn dự kiến… Những thông tin này đã đẩy xác suất dự báo việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 xuống 29% thay vì mức kỳ vọng 34% như trước đó.

Trong tuần này, một loạt thông tin kinh tế Mỹ được công bố có tác động đến giá vàng. Sự kiện chính trong tuần là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở liên bang Mỹ (FOMC). Biên bản cuộc họp được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, tăng trưởng kinh tế và lộ trình phù hợp cho lãi suất.

Khảo sát giá vàng của Kitco News đối với các chuyên gia cho thấy, trong số 10 nhà phân tích đã tham gia thì có tới 9 người dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, trong khi chỉ có 1 người dự báo giảm.

Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, 68% dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 17% dự báo giảm và 15% có quan điểm trung lập.