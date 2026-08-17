Cây xăng tự ý giảm lượng bán có thể bị xử phạt

ANTD.VN - Cửa hàng xăng dầu tự ý giảm lượng bán không có lý do chính đáng cũng có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.

Bộ Công Thương đề xuất siết chặt xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc bổ sung chế tài gắn trực tiếp với trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân đầu mối.

Theo đó, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu hoặc duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định bị phạt tiền từ 120-140 triệu đồng, trừ trường hợp được sử dụng xăng dầu dự trữ lưu thông để bảo đảm nguồn cung trong hệ thống phân phối của thương nhân tại địa bàn và trong thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh.

Mức phạt 140-160 triệu đồng được áp dụng với hành vi thương nhân đầu mối không thực hiện đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hằng năm; Nhập khẩu xăng dầu hoặc mua xăng dầu trong nước không đúng tiến độ trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể tiến độ nhập khẩu, mua xăng dầu trong nước.

Với doanh nghiệp bán lẻ, Bộ Công Thương cũng đề xuất chế tài xử lý nghiêm minh hơn. Cửa hàng xăng dầu giảm thời gian bán so với thời gian đã thông báo mà không có lý do chính đáng hoặc không báo cơ quan quản lý có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt tương tự áp dụng với việc ngừng bán khi chưa được chấp thuận, trừ trường hợp bất khả kháng như cháy nổ, thiên tai, lũ lụt hoặc đã áp dụng biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì hoạt động.

Đặc biệt, hành vi giảm lượng hàng bán ra so với trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cơ quan quản lý có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Theo Bộ Công Thương, quy định này nhằm làm rõ hơn trách nhiệm duy trì bán hàng của hệ thống phân phối, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung căng thẳng hoặc giá xăng dầu biến động mạnh.

Tại dự thảo, Bộ Công Thương cũng đề xuất xử phạt các hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu, tối đa là 120 triệu đồng kèm hình thức xử phạt bổ sung.

Hành vi vi phạm về việc thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của cơ quan có thẩm quyền cũng bị xử phạt tối đa 100 triệu đồng với thương nhân đầu mối và đến 50 triệu đồng với thương nhân bán lẻ.

Thương nhân bán lẻ cũng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng với hành vi vi phạm về quy trình điều chỉnh giá bán xăng dầu.