Tân Hoàng Minh chinh phục nấc thang cao nhất của bất động sản hạng sang

ANTD.VN - Tân Hoàng Minh Group là doanh nghiệp bất động sản đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm hiện tại được Dot Property vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam”.

Trên thị trường bất động sản cao cấp, không thiếu những dự án được vinh danh ở các hạng mục “tốt nhất”, cũng không hiếm những doanh nghiệp được gọi tên là nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu. Nhưng năm nay, tập đoàn Tân Hoàng Minh chinh phục nấc thang mới khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất được Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Lifestyle Benchmark Developer Vietnam 2026 - Nhà phát triển bất động sản kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam 2026”.

Thoạt nghe, danh hiệu này dường như được lý giải bằng những dự án hạng sang mà Tân Hoàng Minh đã và đang phát triển. Hanoi Signature từng ghi dấu tại nhiều giải thưởng danh giá quốc tế, trong khi những dự án đang phát triển như D’. Diamant Bleu và D’. Patrimony cũng liên tiếp được xướng tên trong mùa giải năm nay với những giải thưởng dành cho dự án hạng sang thiết kế biểu tượng tốt nhất và kiến tạo cộng đồng sống sang tốt nhất.

Tân Hoàng Minh Group khẳng định vị thế Nhà phát triển bất động sản kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam.

Nhưng, bảng thành tích của từng dự án cũng chưa đủ để nói lên ý nghĩa của danh hiệu này. Điểm đáng giá nhất của danh hiệu mà Dot Property trao cho Tân Hoàng Minh nằm ở chữ “chuẩn mực”, bởi “chuẩn mực” không đơn thuần là làm tốt, mà là làm tốt đến mức cách làm đó trở thành điểm tham chiếu mới cho thị trường.

Chinh phục nấc thang khó nhất

Trở thành một nhà phát triển bất động sản hạng sang đã khó, kiến tạo một phong cách sống sang còn khó hơn. Còn để những giá trị ấy trở thành chuẩn mực để thị trường tham chiếu lại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Chuẩn mực không được tạo ra bởi một dự án đẹp, một tiện ích đặc quyền hay vật liệu đắt tiền, mà phải được hình thành từ một quá trình đủ dài, được kiểm chứng qua nhiều công trình, từ đó tạo ra một hệ giá trị đủ sức định hình cách khách hàng và thị trường nhìn nhận về sự sang trọng.

Tân Hoàng Minh chinh phục nấc thang cao nhất của thị trường bất động sản cao cấp.

Không ngoa nếu nói rằng, Tân Hoàng Minh đã chinh phục được nấc thang khó nhất trong thị trường bất động sản cao cấp. Theo ông Ngọc Bùi, đại diện Ban tổ chức Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, nhiều chủ đầu tư cũng theo đuổi những dự án cao cấp gắn với phong cách sống, nhưng Tân Hoàng Minh nổi bật bởi sự kiên định và nhất quán trong cả số lượng lẫn chất lượng những công trình mang dấu ấn riêng.

“Khi nhắc đến Tân Hoàng Minh, chúng ta đều nghĩ tới một nhà phát triển bất động sản với những công trình biểu tượng mang tính nghệ thuật cao. Mỗi dự án đều có một cá tính rất riêng, không chỉ thông qua tên gọi đặc biệt, mà còn là giá trị của kiến trúc mang tính biểu tượng đậm dấu ấn ở từng dự án”, ông Ngọc đánh giá.

Đáng chú ý, Tân Hoàng Minh còn dành thêm được giải thưởng ở hạng mục đặc biệt “Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 - Doanh nghiệp tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới của bất động sản Việt Nam 2026”.

Giải thưởng đánh giá toàn diện từ quy mô, bề dày kinh nghiệm, uy tín và năng lực phát triển đến triết lý định vị phân khúc cao cấp, khả năng kiến tạo phong cách sống, chất lượng công trình, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, trải nghiệm khách hàng, vận hành và xây dựng cộng đồng cư dân. Đặc biệt, các tiêu chí còn xem xét tính tiên phong, giá trị biểu tượng của kiến trúc và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với khu vực phát triển.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về xu hướng phát triển và những chuẩn mực mới của thị trường bất động sản tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026.

Tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống sang

Để trở thành nhà phát triển bất động sản kiến tạo chuẩn mực sống sang, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp phải chứng minh được bốn giá trị cốt lõi bao gồm: bản sắc - mỗi công trình có câu chuyện riêng, không sao chép mô hình đã thành công trên thị trường; trải nghiệm - được kiểm chứng qua đời sống thực của cư dân; hệ sinh thái sống - nơi các tiện ích và dịch vụ bổ trợ cho nhau tạo thành trải nghiệm sống thống nhất; giá trị trường tồn - chất lượng, sức hấp dẫn và giá trị công trình được duy trì qua hàng chục năm. Đây là những tiêu chí rất khó đạt được ở phân khúc hạng sang, vốn đòi hỏi năng lực cao về thiết kế kiến trúc, chất lượng hoàn thiện, dịch vụ và trải nghiệm.

Ông Ngọc Bùi - đại diện Ban tổ chức Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 cũng cho rằng, khách hàng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm sống, giá trị tinh thần, tính cá nhân hoá và một cộng đồng cư dân có cùng hệ giá trị. Cuộc cạnh tranh trong phân khúc hạng sang cũng vì thế chuyển từ việc “ai có nhiều hơn” sang “ai tạo ra trải nghiệm sống tốt hơn và khác biệt hơn”.

Hanoi Signature – nơi phong cách Tân cổ điển trở thành một dấu ấn riêng của Tân Hoàng Minh.

Tân Hoàng Minh xứng đáng với danh hiệu nhà phát triển kiến tạo chuẩn mực sống sang không đơn giản vì doanh nghiệp có những dự án sang, mà vì hơn ba thập kỷ qua, doanh nghiệp đã tích lũy một hệ giá trị đủ rõ để biến “sang” từ thuộc tính của bất động sản thành một trải nghiệm sống. Từ ngôn ngữ kiến trúc có bản sắc, đầu tư vào trải nghiệm sống, tư duy kiến tạo hệ sinh thái đến triết lý Crafted Living – nghệ thuật chế tác bất động sản, các giá trị này cùng tạo nên một dấu ấn riêng của Tân Hoàng Minh.

“Hệ tư tưởng về phong sống sang cùng kinh nghiệm kiến tạo những cộng đồng tinh hoa chính là yếu tố làm nên khác biệt của Tân Hoàng Minh trong hành trình trở thành nhà phát triển bất động sản tiên phong đưa tinh thần “chế tác” vào bất động sản, với sự chú trọng đặc biệt về kiến trúc, vật liệu và hoàn thiện”, ông Ngọc nhận xét.

D’. Diamant Bleu – một dấu ấn mới trong hành trình chế tác chuẩn mực sống sang của Tân Hoàng Minh.

Ông Ngọc cũng đánh giá cao việc Tân Hoàng Minh xác lập định vị “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” với triết lý “Crafted Living”.

“Khi quan sát toàn diện thị trường trong 10 năm trở lại đây, Ban tổ chức vô cùng ấn tượng và bị thuyết phục bởi tầm nhìn và triết lý phát triển dự án được Tân Hoàng Minh gìn giữ và duy trì một cách nhất quán, đồng bộ và kiên định”, ông Ngọc nhấn mạnh.