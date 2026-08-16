Đưa nghệ thuật dân gian vào sản phẩm thương mại và vai trò thầm lặng của e-logistics

ANTD.VN - Có những sản phẩm thủ công được tạo nên không chỉ bằng nguyên liệu hay kỹ thuật, mà còn bằng câu chuyện, cảm xúc với giá trị nghệ thuật và dấu ấn của người làm nghề. Cùng với đó là sự đồng hành để những giá trị được tạo nên từ xưởng chế tác nguyên vẹn cảm xúc đến tay người nhận.

Đầu tư vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, Đỏ ART phối hợp cùng e-logistics mang giá trị được tạo nên từ xưởng chế tác nguyên vẹn cảm xúc đến tay người nhận.

Shipper J&T Express giao hàng tận tay, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sau khi sản phẩm rời xưởng.

Sau gần một thập kỷ phát triển, từ một xưởng thủ công quy mô nhỏ, Đỏ ART từng bước xây dựng chỗ đứng trong phân khúc phụ kiện thủ công cao cấp với hệ thống phân phối đa kênh.

Khi lượng khách hàng ngày càng mở rộng, bài toán đặt ra không chỉ sản xuất sản phẩm nhiều hơn mà còn là trải nghiệm khi khách hàng lần đầu mở hộp và cầm trên tay thành phẩm. Đó chính là lý do mà Đỏ ART xem vận chuyển và giao nhận hàng hóa là một phần trong chuỗi giá trị tạo nên trải nghiệm của khách hàng.

Ông Tuân Lê, Founder Đỏ ART chia sẻ: "Đỏ chọn và hợp tác cùng J&T Express từ năm 2022 khi bắt đầu mở rộng kênh online và cần đối tác vận chuyển đủ tin cậy để đồng hành dài hạn. Điều khiến J&T được chọn không chỉ là giá cước mà là sự linh hoạt trong hỗ trợ vận hành, đặc biệt vào các đợt cao điểm khi đơn hàng dồn về nhiều".

Logistics thích nghi với nhịp làm nghề

Khác với các sản phẩm sản xuất hàng loạt, mỗi sản phẩm của Đỏ ART đều trải qua nhiều công đoạn chế tác bằng tay trước khi được đóng gói theo tiêu chuẩn riêng của thương hiệu. Sự chỉn chu trong từng khâu chế tác được Đỏ ART duy trì đến bước hoàn thiện và đóng gói sản phẩm.

Nếu Đỏ Art dành nhiều thời gian tâm sức cho việc hoàn thiện sản phẩm, thì các đơn vị vận chuyển tiếp nối hành trình đó bằng việc đảm bảo kiện hàng được giao đúng thời gian và nguyên vẹn đến tay khách hàng.

Công đoạn vẽ và may tay sản phẩm trước khi kiểm tra và đóng gói theo tiêu chuẩn riêng

Thay vì buộc khách hàng phải có lịch lấy hàng cố định, J&T Express chủ động phối hợp thời gian nhận hàng phù hợp với tiến độ thực tế. Cách vận hành này giúp Đỏ ART giữ được nhịp sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm mà vẫn đảm bảo đơn hàng được vận chuyển đúng thời điểm mong muốn.

Đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm như ra mắt bộ sưu tập, chiến dịch theo mùa hay các phiên livestream, có thời điểm lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Theo ông Vinh Đặng, đại diện bộ phận Marketing của Đỏ ART, trong đợt livestream diễn ra vào tháng 6, hàng nhiều nhưng các đơn hàng đều nhận được đánh giá tích cực, khách hàng hài lòng với sản phẩm, shipper giao hàng nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Với một thương hiệu theo đuổi phân khúc thủ công cao cấp, điều này không chỉ phản ánh việc chọn đúng đối tác, hoạt động giao nhận còn góp phần duy trì trải nghiệm nhất quán mà thương hiệu muốn xây dựng.

Trong câu chuyện phát triển của nhiều thương hiệu cho thấy khi quy mô kinh doanh mở rộng, vai trò của đơn vị chuyển phát không chỉ dừng ở việc vận chuyển hàng hóa mà còn là mắt xích giúp tăng cường trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Sự đồng hành đó không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn tạo điều kiện để thương hiệu tự tin mở rộng thị trường, đưa những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa và thẩm mỹ Việt Nam đến với nhiều khách hàng hơn.