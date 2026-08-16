Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam theo POR21

ANTD.VN - Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 21 (POR21) đối với lệnh thuế chống bán phá giá cá tra – cá basa đông lạnh của Việt Nam, cho giai đoạn rà soát từ ngày 1/8/2023 đến 31/7/2024.

Thuế chống bán phá giá của Mỹ áp dụng với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam tăng đáng kể

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kết quả POR21 được đánh giá là không thuận lợi đối với cá tra Việt Nam, nhất là khi đặt trong bối cảnh chi phí tiếp cận thị trường Hoa Kỳ đang tăng. So với kết quả sơ bộ công bố tháng 2/2026, mức thuế của các doanh nghiệp thuộc diện rà soát đều tăng đáng kể.

Cụ thể, thuế của Bien Dong tăng từ 0,29 lên 1,00 USD/kg, tương đương tăng gần 245%; NTSF tăng từ 0,07 lên 0,38 USD/kg, tăng hơn 440%. Mức dành cho 2 doanh nghiệp không được điều tra riêng là CASEAMEX và NAVICO tăng từ 0,23 lên 0,84 USD/kg, tương đương khoảng 265%.

So với POR20, sự thay đổi còn rõ rệt hơn. Trong kết quả cuối cùng POR20, Bien Dong có mức thuế 0 USD/kg; sáu doanh nghiệp được hưởng mức thuế riêng gồm CASEAMEX, Dai Thanh, Dong A, HungCa 6, NAVICO và NTSF cũng đều được hưởng mức 0 USD/kg.

Như vậy, sau một kỳ rà soát rất thuận lợi với thuế suất bằng 0, POR21 đã đảo chiều đáng kể.

Ngoài hai bị đơn bắt buộc, DOC xác định Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company – CASEAMEX và Nam Viet Corporation – NAVICO đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng trong POR21 nhưng không được lựa chọn điều tra riêng.

Theo phương pháp của DOC, mức thuế dành cho các doanh nghiệp không được điều tra riêng được xác định dựa trên bình quân gia quyền mức thuế của hai bị đơn bắt buộc là Bien Dong và NTSF, sử dụng giá trị bán hàng tại Hoa Kỳ được công khai. Vì vậy, CASEAMEX và NAVICO nhận mức thuế cuối cùng là 0,84%.

Đây là mức tăng đáng kể so với 0 USD/kg mà 2 doanh nghiệp này được hưởng trong POR20.

Đáng chú ý, theo thông báo của DOC, đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam đã từng được điều tra hoặc rà soát trước đây, không nằm trong nhóm doanh nghiệp của POR21 nhưng đã có mức riêng, mức tiền ký quỹ tiếp tục là mức riêng của doanh nghiệp được công bố trong phân đoạn gần nhất mà doanh nghiệp đó được rà soát.

Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam chưa được xác định đủ điều kiện hưởng mức riêng sẽ phải chịu mức toàn quốc 2,39 USD/kg.

VASEP khuyến cáo, đối với các doanh nghiệp nằm trong nhóm này, cần đặc biệt thận trọng khi xác định mức tiền ký quỹ cho các lô hàng mới và nên đối chiếu trực tiếp mã hồ sơ của doanh nghiệp với CBP/DOC trước khi xuất khẩu.

Theo VASEP, các thay đổi về dữ liệu và phương pháp tính sau giai đoạn sơ bộ đã khiến biên độ cuối cùng tăng đáng kể. Tuy nhiên, để xác định chính xác yếu tố nào đóng góp bao nhiêu vào mức tăng của từng doanh nghiệp cần phân tích sâu hơn.