Chủ doanh nghiệp không “làm sạch mã số thuế” có thể đối mặt rủi ro tạm hoãn xuất cảnh

ANTD.VN - Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế TP Hà Nội vừa biên soạn và cho ra mắt “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” và các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế.

Các tài liệu hướng dẫn gồm: Giải thích các trạng thái mã số thuế; Hướng dẫn xử lý đối với mã số thuế ở trạng thái 03 và trạng thái 06; Giải đáp các tình huống, vướng mắc thường gặp; Cảnh báo những rủi ro người nộp thuế có thể gặp phải; Khuyến cáo người nộp thuế chủ động liên hệ, phối hợp với cơ quan thuế để rà soát và hoàn thiện thông tin đăng ký thuế.

Các tài liệu này nhằm kịp thời hỗ trợ người nộp thuế chủ động rà soát, cập nhật và xử lý thông tin mã số thuế, triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Chủ doanh nghiệp cần chủ động phối hợp cơ quan Thuế trong việc làm sạch mã số thuế

Chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế

Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" là bước đi quan trọng của cơ quan thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua chiến dịch, cơ quan thuế tập trung rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, kịp thời xử lý các trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục vụ mục đích vi phạm pháp luật.

Việc làm sạch dữ liệu sẽ giúp giảm hồ sơ tồn đọng, hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hoàn thành thủ tục giải thể, chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động kinh doanh theo quy định; đồng thời góp phần ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận và chiếm đoạt tiền thuế.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng để đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích rủi ro, dự báo nguồn thu và tự động hóa công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian tới.

Những đối tượng cần chủ động rà soát

Chiến dịch tập trung vào ba nhóm đối tượng trọng tâm:

Một là: Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03).

Hai là: Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Ba là: Cá nhân bị lấy cắp, bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc pháp nhân không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, người nộp thuế cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời và xử lý dứt điểm, làm sạch hồ sơ thuế. Đồng thời, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân và thông tin cá nhân nhằm thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định của pháp luật.

Người nộp thuế cũng nên thường xuyên tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cần trình báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý kịp thời.

Không chủ động xử lý sẽ phát sinh rủi ro

Việc để tình trạng ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký bị kéo dài có thể làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, tiền xử phạt vi phạm hành chính, gia tăng chi phí tuân thủ và nhiều rủi ro pháp lý về sau cho người nộp thuế.

Đối với các trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp để hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ, tính chất vi phạm để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định, công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đặc biệt từ ngày đã 1/7/2026, trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế chỉ xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.