Chiến dịch "làm sạch" mã số thuế: Cục Thuế yêu cầu khẩn trương xử lý 617.500 doanh nghiệp vi phạm

ANTD.VN - Cục Thuế gửi danh sách 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể và 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế đến Trưởng Thuế tỉnh, thành phố, yêu cầu xử lý để làm sạch mã số thuế.

Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cục Thuế cho biết, ngày 03/7/2026, Bộ Tài chính đã có văn bản số 9409/BTC-CT gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, công an xã phường phối hợp với cơ quan thuế triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Đồng thời, trong thời gian qua, Cục Thuế cũng đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Thuế tỉnh, thành phố triển khai chương trình hành động, đăng ký mục tiêu, lộ trình triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ và chế độ báo cáo, kiểm đếm, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch; niêm yết Thư ngỏ cùng Tài liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Cục Thuế chỉ đạo trong thời gian qua về nội dung trên.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp, cơ quan công an, chính quyền địa phương, Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Bộ Tài chính giao cơ quan thuế chủ trì tại công văn số 9409/BTC-CT.

Các đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ nêu trên chậm nhất trong ngày 14/7/2026; đồng thời báo cáo Cục Thuế ngay sau khi UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo.

Cục Thuế yêu cầu dồn tổng lực để "làm sạch" mã số thuế

Đáng chú ý, đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể (Cục Thuế đã gửi danh sách chi tiết đến thư điện tử của Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13/7/2026), cơ quan thuế phải thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp trước ngày 15/7/2026.

Đồng thời, xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định để người nộp thuế hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt, đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế (có danh sách chi tiết đến thư điện tử của Trưởng Thuế tỉnh, thành phố), Cục Thuế nêu rõ:

Trường hợp người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 01 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, Thuế các tỉnh, thành phố phải ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026;

Đối với trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ thì đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cục Thuế cũng yêu cầu công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định trước ngày 17/7/2026.

Trưởng thuế Thuế các tỉnh, thành phố phải tập trung chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực của cơ quan thuế (đặc biệt toàn bộ nguồn lực thuộc các bộ phận kiểm tra), phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để triển khai; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện các cam kết, nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế.

Các đơn vị phải báo cáo kết quả triển khai định kỳ hàng ngày (trước 9h sáng ngày tiếp theo) về Cục Thuế.