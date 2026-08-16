EVN có đầu số điện thoại chăm sóc khách hàng mới

ANTD.VN - Đầu số điện thoại 1558 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa vào sử dụng từ ngày 15/8/2026, phục vụ công tác chăm sóc khách hàng.

1558- tổng đài chăm sóc khách hàng của EVN

EVN và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026.

Tổng đài 1558 của EVN chỉ cung cấp dịch vụ thoại nghe/gọi, không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn. Bên cạnh số điện thoại 1558, các khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với đầu số 1558 mới.

Trước đó, EVN đã đưa vào vận hành ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN từ ngày 15/6/2026.

Sau 2 tháng vận hành, số lượng người dùng cài đặt ứng dụng đã tăng rất nhanh, đến nay đã có hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng.