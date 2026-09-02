“Chào Việt Nam – Chào Thế giới” diễn ra tối nay 2-9

ANTD.VN - Diễn ra đúng ngày Quốc khánh 2-9, “Chào Việt Nam – Chào Thế giới” quy tụ 111 thí sinh "Miss World 2026" tại Nha Trang với các màn trình diễn thời trang, vũ điệu và âm nhạc mang màu sắc văn hóa nhiều quốc gia.

Tối nay 2-9, tại Nha Trang, Khánh Hòa, 111 thí sinh của cuộc thi "Miss World lần thứ 73 - năm 2026" sẽ cùng xuất hiện trong chương trình “Chào Việt Nam – Chào Thế giới”. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, tạo điểm kết nối giữa hoạt động của cuộc thi sắc đẹp quốc tế với không khí lễ hội tại địa phương đăng cai.

Theo thông tin từ VTV8, chương trình được xây dựng với trọng tâm là sự giao lưu giữa các nền văn hóa. Mỗi thí sinh đại diện cho một quốc gia, mang theo những dấu ấn riêng về trang phục, nghệ thuật và văn hóa để cùng xuất hiện trên sân khấu tại Nha Trang.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là phần trình diễn “Dances of the World” giới thiệu các điệu múa và màu sắc văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động “World Fashion Designer” cũng sẽ đưa thời trang vào chương trình như một cách giới thiệu những cảm hứng văn hóa và di sản qua ngôn ngữ thiết kế.

Việc đặt hai phần trình diễn này trong một chương trình diễn ra tại Việt Nam cũng tạo thêm cơ hội để khán giả trong nước tiếp cận những nét văn hóa đa dạng từ các quốc gia có thí sinh tham dự "Miss World" năm nay tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, sự hiện diện của 111 người đẹp tại Nha Trang cũng giúp văn hóa và hình ảnh về đất nước hình chữ S có thêm một không gian để được giới thiệu với khách quốc tế.

Theo phía ban tổ chức, âm nhạc sẽ tạo nên màu sắc khác biệt của chương trình khi các tiết mục được xây dựng xoay quanh chủ đề quê hương, đất nước, tinh thần hòa bình và giao lưu giữa các dân tộc. Đây là điểm khiến chương trình có màu sắc riêng so với những hoạt động thường thấy của một cuộc thi sắc đẹp, khi sân khấu không chỉ tập trung vào thí sinh mà còn đặt họ trong một không gian nghệ thuật có yếu tố văn hóa.

111 thí sinh "Miss World 2026" hội tụ tại Nha Trang trong chương trình “Chào Việt Nam – Chào Thế giới”

“Chào Việt Nam – Chào Thế giới” cũng nằm trong chuỗi hoạt động của "Miss World lần thứ 73" diễn ra tại Việt Nam. Trong đó, thành phố biển Nha Trang là một trong những địa điểm quan trọng của cuộc thi, đồng thời là nơi diễn ra đêm chung kết "Miss World 2026" vào ngày 5-9 tới.

Với 111 thí sinh cùng xuất hiện, chương trình cũng cho thấy một cách tiếp cận khác của các hoạt động bên lề cuộc thi sắc đẹp, thay vì chỉ giới thiệu vẻ đẹp của từng đại diện, sân khấu trở thành nơi các nền văn hóa cùng hiện diện. Những bộ trang phục, điệu múa và tiết mục âm nhạc qua đó được sử dụng như phương tiện để các thí sinh giới thiệu bản sắc của quê hương mình.

“Chào Việt Nam – Chào Thế giới” diễn ra tại Nha Trang tối nay 2-9 và được VTV8 đưa đến khán giả qua các nền tảng số của kênh. Chương trình là một trong những hoạt động đáng chú ý trước đêm chung kết "Miss World lần thứ 73" tại Việt Nam.