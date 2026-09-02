Nối dài âm vang mùa thu lịch sử qua chương trình "Hà Nội - Khúc hát tự hào"

ANTD.VN - Tối 1/9, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khúc hát tự hào” đã diễn ra, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mang đến những tiết mục nghệ thuật tái hiện lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, gửi gắm khát vọng về một Thủ đô văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Chương trình "Hà Nội - Khúc hát tự hào" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam tổ chức, với sự tham dự của 400 đại biểu Nhân dân thuộc các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

“Hà Nội - Khúc hát tự hào” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật nối dài từ những khoảnh khắc mùa thu lịch sử năm 1945 đến Hà Nội hôm nay và hướng tới tương lai. Qua âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và các loại hình nghệ thuật truyền thống, chương trình góp phần ôn lại những dấu mốc hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và Thủ đô.

Toàn cảnh chương trình "Hà Nội - Khúc hát tự hào".

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh: "Trong không khí thiêng liêng và đầy tự hào, những chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, mà còn là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhìn nhận lại bản thân, tiếp tục rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phong cách làm việc, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Thông qua các tiết mục đặc sắc, chương trình góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng, tiếp tục bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý, điều hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận xã hội, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển".

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam phát biểu tại sự kiện.

Chương trình gồm hai chương với chủ đề “Hà Nội linh thiêng hào hoa” và “Hà Nội - Khát vọng tương lai”.

Mở đầu chương I là ca khúc “Hà Nội linh thiêng hào hoa” của nhạc sĩ Lê Mây, qua phần thể hiện của NSƯT Việt Thắng, NSƯT Phương Mây cùng tập thể nghệ sĩ. Tiếp đó, không gian văn hóa Hà Nội được tái hiện qua nhiều tác phẩm gắn với đời sống, ký ức và tâm hồn người dân Thủ đô như “Chợ Đồng Xuân”, “Mùa xuân làng lúa làng hoa”, “Mùa xuân trên quê hương”, “Người mẹ Việt Nam”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Phố cổ” và hát văn “Hà Nội hôm nay”.

Các tiết mục có sự tham gia của NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Quốc Phòng, Phương Mây, Quang Dương, Hán Trưởng, Thúy Nga cùng tập thể nghệ sĩ và vũ đoàn. Sự kết hợp giữa các ca khúc về Hà Nội với xẩm, chèo, hát văn góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa và sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Các tiết mục trong Chương I có sự tham gia của NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Quốc Phòng, Phương Mây, Quang Dương, Hán Trưởng, Thúy Nga cùng tập thể nghệ sĩ và vũ đoàn.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn mang đến tiểu phẩm “Chuyến xe ôm ân tình” do NSND Lê Hùng đạo diễn, với sự tham gia của NSƯT Lê Tuấn và NS Tiến Đạt. Từ những tình huống đời thường, tác phẩm khai thác câu chuyện về nghĩa tình đồng đội của những người lính sau chiến tranh, qua đó chuyển tải thông điệp về những giá trị nhân văn vẫn được gìn giữ trong cuộc sống hôm nay.

Nếu chương I trở về với lịch sử và những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội, chương II đưa khán giả đến với hình ảnh một Thủ đô năng động, đang đổi mới và hội nhập. Các ca khúc “Giai điệu Tổ quốc”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Đi giữa trời rực rỡ”, “Xin chào Hà Nội của tương lai” và “Đến với con người Việt Nam tôi” mang đến không khí trẻ trung, giàu năng lượng. Qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Đức Thiện, Thanh Hằng, Mai Trang, Thanh Huyền, Xuân Trường cùng tập thể nghệ sĩ và vũ đoàn, chương trình khép lại bằng thông điệp về niềm tin, khát vọng vươn lên của Hà Nội trên hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Các ca khúc “Giai điệu Tổ quốc”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Đi giữa trời rực rỡ”, “Xin chào Hà Nội của tương lai” và “Đến với con người Việt Nam tôi” mang đến không khí trẻ trung, giàu năng lượng.

Qua đó, chương trình “Hà Nội - Khúc hát tự hào” là hoạt động nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, kết nối lịch sử với đời sống đương đại. Chương trình đã góp phần lan tỏa tình yêu Thủ đô, niềm tự hào về truyền thống dân tộc và khát vọng xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển.