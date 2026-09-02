Hà Nội tăng cường kết nối, mở rộng thị trường du lịch Trung Quốc

ANTD.VN - Từ ngày 1 đến 6/9/2026, TP Hà Nội tổ chức đoàn công tác tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Hà Nội – Việt Nam tại Bắc Kinh và Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Trung Quốc 2026 tại Thiên Tân. Hoạt động nhằm mở rộng thị trường, chuyển dịch từ phát triển chiều rộng sang thu hút dòng khách quốc tế chi tiêu cao.

Hướng tới phân khúc nghỉ dưỡng và cao cấp

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc (chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế). Trong đó, Hà Nội đón hơn 670.000 lượt khách có lưu trú, chiếm trên 12% lượng khách quốc tế đến Thủ đô.

Doanh nghiệp du lịch Trung Quốc tìm hiểu các sản phẩm du lịch Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong 7 tháng đầu năm 2026 khi Việt Nam đón khoảng 3,08 triệu lượt khách Trung Quốc. Riêng Hà Nội, ghi nhận 461.438 lượt khách lưu trú. Những số liệu này khẳng định dư địa dồi dào để Thủ đô tiếp tục khai thác và gia tăng thị phần.

Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng, chương trình xúc tiến năm 2026 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong tư duy tiếp cận của Hà Nội. TP chủ động phân tích đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm khách để xây dựng sản phẩm phù hợp.

Định hướng trọng tâm là tập trung thu hút dòng khách có khả năng chi tiêu cao tại Bắc Kinh, đồng thời mở rộng thị trường Thiên Tân với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, cao cấp. Mục tiêu cốt lõi là kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị mang lại cho hệ sinh thái dịch vụ Thủ đô.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026-2027” và Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Bắc Kinh giai đoạn 2026-2030.

Thắt chặt hợp tác doanh nghiệp, mở rộng liên kết tour tuyến

Chiều 1/9/2026, Chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội – Việt Nam đã diễn ra tại Bắc Kinh, quy tụ đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam, các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet Air) cùng hơn 100 doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc và 14 doanh nghiệp Hà Nội.

Tại đây, Hà Nội đã quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, an toàn, hấp dẫn với thế mạnh về di sản, ẩm thực, trải nghiệm đô thị và các sản phẩm dịch vụ mới.

Ông Nguyễn Trần Quang.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định Trung Quốc luôn là thị trường trọng điểm.

Với tinh thần “Du lịch là cầu nối hữu nghị”, Hà Nội kỳ vọng thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp tại Bắc Kinh và Thiên Tân, doanh nghiệp hai bên sẽ nghiên cứu đúng nhu cầu thị trường, xây dựng các chương trình tour liên kết có tính cạnh tranh cao, thúc đẩy trao đổi khách lâu dài và bền vững.

Đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội, bà Quách Trúc Thanh - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh nhấn mạnh, đây là bước đi thiết thực để kết nối doanh nghiệp hai bên.

Bà Thanh cũng cho biết Bắc Kinh dự kiến cử đoàn đại biểu sang Hà Nội trong 4 tháng cuối năm 2026 để duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên.