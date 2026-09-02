8 ca khúc về đất nước lên nền tảng số dịp Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Dự án “Màu của đất nước - Màu của hòa bình” gồm 8 ca khúc mới được Trung tá, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền phát hành trên các nền tảng số dịp Quốc khánh 2-9 năm nay với mong muốn đưa dòng nhạc về quê hương, đất nước đến gần hơn với khán giả trẻ.

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, Trung tá, Thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền giới thiệu dự án “Màu của đất nước - Màu của hòa bình” trên YouTube, Spotify, Apple Music và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Việc phát hành đồng thời các bản âm thanh chất lượng cao giúp những ca khúc trong dự án có thể được nghe độc lập, thay vì phụ thuộc vào một chương trình biểu diễn hay một không gian nghệ thuật cụ thể.

Đây cũng là hướng đi Nhật Huyền lựa chọn để thay đổi cách tiếp cận với dòng nhạc về quê hương, đất nước. Theo nữ ca sĩ, thói quen thưởng thức âm nhạc đã thay đổi đáng kể, nhất là ở khán giả trẻ. Bởi hiện nay người có thể nghe một ca khúc trong lúc di chuyển, học tập, làm việc hoặc ở nhà, qua điện thoại và tai nghe cá nhân. Vì vậy, đưa tác phẩm lên môi trường số là cách để âm nhạc chủ động tìm đến người nghe thay vì chờ khán giả đến với sân khấu.

Nhật Huyền hiện công tác tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với vai trò giảng viên thanh nhạc, song song với hoạt động biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp. Từ công việc chuyên môn, cô quan tâm đến việc mở rộng đối tượng thưởng thức những tác phẩm về quê hương, đất nước, lịch sử. Nữ ca sĩ không muốn những ca khúc này chỉ được biết đến qua các chương trình nghệ thuật lớn mà có thể trở thành một phần trong đời sống nghe nhạc thường ngày.

Trung tá, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền

Dự án gồm 8 sáng tác mới của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, người đồng thời đảm nhận phần hòa âm, phối khí và vai trò Giám đốc âm nhạc. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cũng tham gia dự án. Các tác phẩm được xây dựng từ sự kết hợp giữa âm hưởng cổ điển với Pop, Rock và Cinematic, tạo nên một không gian âm nhạc rộng hơn so với cách thể hiện thuần thính phòng. Trong đó, chất liệu truyền thống Việt Nam cũng được đưa vào phần phối khí với đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc bên cạnh dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và các nhạc cụ phương Tây. Cách kết hợp này giúp những câu chuyện về chiến tranh, con người và cuộc sống thời bình được thể hiện qua nhiều lớp âm thanh, thay vì chỉ dựa vào màu sắc quen thuộc của nhạc Cách mạng.

Một thay đổi khác nằm ở cách Nhật Huyền xử lý giọng hát khi các ca khúc có sự giảm bớt những kỹ thuật thường thấy trong biểu diễn thính phòng, chú trọng hơn đến sự tự nhiên và cảm xúc kể chuyện. 8 bài hát được sắp xếp thành một chuỗi thống nhất, đưa người nghe đi từ những câu chuyện gắn với chiến tranh đến cuộc sống trong hòa bình.

Nhật Huyền hướng đến cách thể hiện gần gũi hơn khi đưa các ca khúc về đất nước lên nền tảng số

Chia sẻ về cách làm này, Nhật Huyền cho rằng việc làm mới trong cách thể hiện không đồng nghĩa với thay đổi giá trị của dòng nhạc về đất nước. Những chất liệu hiện đại, nếu được sử dụng phù hợp, có thể tạo thêm một cánh cửa để người trẻ tiếp cận lịch sử và những câu chuyện của các thế hệ trước. Đây cũng là điều nữ ca sĩ muốn truyền tải tới các học trò trong quá trình giảng dạy. Với cô, âm nhạc cách mạng không nên bị mặc định là khô khan hay khó tiếp nhận. Người nghệ sĩ có thể tìm kiếm phương thức biểu đạt mới, đồng thời giữ được tinh thần và nội dung của tác phẩm.

Sau khi phát hành trên các nền tảng trực tuyến, êkíp dự án dự kiến đưa chương trình đến một số tỉnh, thành và địa phương. Nhật Huyền chia sẻ, những buổi biểu diễn này sẽ được tổ chức theo hướng gần gũi hơn với cộng đồng, qua đó tạo thêm cơ hội để công chúng ở nhiều nơi thưởng thức các tác phẩm về quê hương, đất nước, kể cả những người không thường xuyên có điều kiện đến nhà hát.