Năm 2026, công chức, người lao động còn một kỳ nghỉ lễ 4 ngày sau dịp Quốc khánh?

ANTD.VN - Sau lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, người lao động có thể còn kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày liên tiếp, nếu đề xuất hoán đổi lịch làm việc được thông qua.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp sắp kết thúc. Sau dịp nghỉ lễ này, cán bộ, công chức, người lao động vẫn còn một ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là năm đầu tiên ngày nghỉ lễ này được xác lập.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Ba, 24/11. Trước đó trong văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Nguyên đán 2027 và Quốc khánh 2/9/2027, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án liên quan đến Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể,phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, 28/11.

Với việc hoán đổi này, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11.

Phương án hai, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Bộ Nội vụ cho biết, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Liên quan đến khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.