Hà Nội “sốt” điểm tham quan, di tích dịp Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Đến trưa nay 2-9, nhiều điểm tham quan, di tích ở Hà Nội vẫn trong tình trạng đông khách dù thời tiết nắng nóng. Những địa chỉ gắn với lịch sử Quốc khánh như Lăng Bác, Nhà tù Hỏa Lò, 48 Hàng Ngang, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Một trong những điểm đến thu hút lượng khách đông nhất trong dịp này là Nhà tù Hỏa Lò. Theo Ban quản lý di tích, từ ngày 29-8 đến 12h ngày 1-9, nơi đây đã đón khoảng 23.000 lượt khách, trong đó 16.000 lượt khách có thu phí và gần 7.000 lượt khách miễn phí. Lượng khách trong dịp lễ tăng khoảng 3 lần so với ngày thường.

Đặc biệt, từ sáng sớm 2-9, cảnh khách xếp hàng dài trước Nhà tù Hỏa Lò đã xuất hiện. Có thời điểm người dân xếp hàng vài tiếng đồng hồ giữa trời nắng để vào tham quan. Ban quản lý phải bố trí thêm ô che nắng, ghế ngồi, quạt hơi nước dọc đường dẫn vào di tích và mở cửa sớm hơn nửa tiếng đồng hồ so với thường lệ, nhằm giảm thời gian chờ của khách.

Du khách xếp hàng chờ vào Nhà tù Hỏa Lò trưa chiều ngày 2-9

“Gương cầu lồi đổi áo mới” trở thành điểm chụp ảnh ấn tượng khi thách đến tham quan Nhà tù Hỏa Lò trong dịp Đại lễ 2-9 năm nay

Nhà tù Hỏa Lò cũng khá chủ động trong việc thông tin, lưu ý khách tham quan thông qua Fanpage. Trước tình trạng lượng khách tăng cao dịp lễ, di tích khuyến cáo du khách chuẩn bị ô, mũ che nắng khi chờ vào tham quan, đồng thời cho biết việc đón và điều phối khách vẫn được duy trì ổn định. Trên mạng xã hội, những nội dung như “Gương cầu lồi đổi áo mới”, mời các “đồng song” đến chụp ảnh hưởng ứng không khí Đại lễ cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cách làm này góp phần đưa Hỏa Lò ra khỏi hình ảnh một địa điểm tham quan lịch sử đơn thuần. Trước khi trực tiếp đến di tích, nhiều người trẻ đã biết đến những câu chuyện, hiện vật và hoạt động tại đây qua mạng xã hội. Khi đến tham quan, họ tiếp tục chụp ảnh, chia sẻ trải nghiệm, tạo thành một vòng kết nối giữa truyền thông số và trải nghiệm thực tế. Đây cũng là một trong những lý do Hỏa Lò duy trì được sức hút với nhóm khách trẻ trong những dịp cao điểm như Quốc khánh 2-9.

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp 2-9

Cũng trong dịp Quốc khánh năm nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành một trong những điểm hút khách ở phía Tây Hà Nội. Trong hai ngày 1 và 2-9, bảo tàng mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa miễn phí, lượng khách đổ về đây tăng mạnh. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau vào bảo tàng, có thời điểm dòng xe ùn hàng trăm mét trên Đại lộ Thăng Long. Nhiều người phải chờ khoảng một giờ để gửi xe trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Lượng khách quá đông khiến thời gian chờ gửi xe kéo dài khoảng một giờ. Có người lựa chọn gửi phương tiện cách bảo tàng khoảng đoạn khoảng 1km rồi đi bộ vào để tránh phải đứng chờ lâu dưới trời nắng. Nhiệt độ ngoài trời khi đó khoảng 35 độC, song sức hút của điểm tham quan này vẫn không giảm.

Theo thông tin từ bảo tàng, vào những ngày bình thường, lượng khách có thể đạt hàng nghìn đến hơn 10.000 lượt/ngày, vào các dịp cao điểm, con số này có thể lên tới 30.000-40.000 lượt/ngày, thậm chí từng ghi nhận mức 60.000 lượt/ngày. Đây là những mức cao cho thấy sức chứa và sức hút đặc biệt của bảo tàng. Điểm đáng chú ý là trong dịp Quốc khánh năm nay, địa điểm này không chỉ thu hút những người vốn quan tâm đến lĩnh vực quân sự mà nhiều gia đình đưa trẻ em đến xem máy bay, xe tăng, pháo và các hiện vật cỡ lớn. Cùng với đó, nhiều nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ tìm hiểu về các hiện vật lịch sử được trưng bày tại đây, không quên ghi lại những hình ảnh ấn tượng và ý nghĩa. Không gian ngoài trời vì thế trở thành điểm dừng chân của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông khách trong dịp Quốc khánh 2-9

Tại khu vực trung tâm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là lựa chọn quen thuộc của người dân và du khách. Trong sáng ngày 2-9, nhiều điểm tham quan của Hà Nội được miễn phí vé đối với người Việt Nam, trong đó có Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội. Ngoài tham quan di tích, tại khu vực Hồ Văn diễn ra các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm dành cho khách. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn kết hợp vui chơi với tìm hiểu văn hóa trong kỳ nghỉ.

Một địa chỉ khác cũng có lượng khách đáng chú ý là di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Theo số liệu được công bố trong dịp lễ, nơi đây đón trung bình khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày, trong đó người tham quan là giới trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể. Con số này cho thấy xu hướng tìm về các “địa chỉ đỏ” đang trở thành một phần trong trải nghiệm Quốc khánh của giới trẻ.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, một trong những "địa chỉ đỏ" thu hút khách tham quan dịp Quốc khánh, nhất là giới trẻ

Trong khi đó, hồ Hoàn Kiếm vẫn giữ vai trò điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Những tuyến phố quanh hồ, khu vực Đền Ngọc Sơn, Nhà thờ Lớn và phố cổ thu hút nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đến đi bộ, chụp ảnh và vui chơi. Sự đông đúc tại các điểm tham quan cũng phần nào được hỗ trợ bởi việc Hà Nội miễn phí phương tiện giao thông công cộng trong dịp Quốc khánh. Riêng ba ngày 29 đến 31-8, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy đã phục vụ hơn 190.000 lượt hành khách miễn phí.

Điều đáng chú ý trong bức tranh vui chơi năm nay là người dân Hà Nội dường như không cần phải rời thành phố để có một kỳ nghỉ nhiều trải nghiệm. Những bảo tàng, di tích, quảng trường và không gian công cộng ngay trong nội đô trở thành điểm đến của các gia đình. Ở đó, người lớn và giới trẻ tìm lại những câu chuyện lịch sử, trẻ em có thêm trải nghiệm trực tiếp với hiện vật và cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tự hào, cảm nhận không khí và tinh thần yêu nước trong ngày Quốc khánh.

Nếu như trước đây những ngày lễ lớn thường gắn với các chuyến du lịch xa thì năm nay nhiều người lựa chọn một hành trình gần hơn, đó là tìm đến những địa danh của lịch sử, văn hóa ngay trong lòng Hà Nội. Sự đông đúc tại các điểm đến không chỉ phản ánh nhu cầu vui chơi mà còn cho thấy sức hút ngày càng rõ của hình thức tham quan di sản, trải nghiệm lịch sử trong những dịp đặc biệt của đất nước.