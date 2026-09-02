“Sợi chỉ đỏ” ra mắt khán giả quốc tế tại LHP Busan

ANTD.VN - Phim điện ảnh "Sợi chỉ đỏ" của đạo diễn Hàm Trần sẽ được trình chiếu tại "Liên hoan phim quốc tế Busan 2026" vào ngày 9-10 tới, trước khi phát hành tại Việt Nam vào cuối năm nay. Phim được chiếu trong khuôn khổ "Midnight Passion" - hạng mục dành cho các tác phẩm kinh dị, giật gân, hành động và phim thể loại.

Câu chuyện về "sợi chỉ đỏ"

Hình ảnh trong phim “Sợi chỉ đỏ”, tác phẩm kinh dị mới của đạo diễn Hàm Trần

“Sợi chỉ đỏ” lấy cảm hứng từ hình ảnh sợi chỉ đỏ trong văn hóa Á Đông, vốn thường được dùng để nói về những mối liên kết khó lý giải giữa con người. Từ chất liệu này, đạo diễn Hàm Trần đã xây dựng một câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ đan xen, các vụ án và những bí ẩn dần được hé lộ. Hình ảnh sợi chỉ đỏ trong phim vì thế trở thành hình ảnh gắn kết các nhân vật, đồng thời mở ra những câu hỏi về duyên phận, lựa chọn và những hệ quả mà họ phải đối mặt.

Theo những thông tin được êkip sản xuất giới thiệu, câu chuyện quy tụ nhiều nhân vật với hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng bị cuốn vào một chuỗi sự việc bất thường. Trailer của phim gợi mở một nhân vật có niềm tin cực đoan, phải đối diện với những biến đổi khó lý giải, từ đó kéo theo hàng loạt sự việc căng thẳng. Những bí ẩn liên quan đến các vụ án và những nhân vật đã khuất dần trở thành mắt xích quan trọng trong câu chuyện. Những thước phim còn xoay quanh một người làm nội dung âm thanh chuyên tìm hiểu những câu chuyện kỳ bí, một cô bé có khả năng nhìn thấy những điều người khác không thể nhận ra và một nhân vật bí ẩn khác. Các tuyến nhân vật tưởng như tách biệt từng bước được kết nối, tạo thành một câu chuyện về những bí mật trong quá khứ và những lựa chọn có thể thay đổi số phận của mỗi người.

Phim hứa hẹn tạo nên sức hút nhờ khai thác chất liệu văn hóa và những quan niệm dân gian Á Đông

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Hàm Trần khi thực hiện dự án này là chất liệu văn hóa được sử dụng như nền tảng để xây dựng câu chuyện, thay vì trở thành mục đích tự thân. Những quan niệm quen thuộc về duyên phận, sự gắn kết và thế giới bên kia được đặt trong một câu chuyện điện ảnh hư cấu, qua đó khai thác tâm lý nhân vật và những tổn thương chưa được giải quyết.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết, “Sợi chỉ đỏ” đánh dấu lần trở lại với dòng phim kinh dị bằng một câu chuyện lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Với anh, bộ phim không chỉ nhằm tạo cảm giác sợ hãi mà còn hướng đến một hành trình giàu tính con người, nơi các nhân vật phải đối diện với những mất mát, lựa chọn và tổn thương của chính mình. Vì vậy, phía sau lớp vỏ của một bộ phim kinh dị, “Sợi chỉ đỏ” hướng sự chú ý vào câu chuyện về con người và những mối liên kết giữa họ. Những bí ẩn, vụ án hay hiện tượng khó lý giải đóng vai trò thúc đẩy diễn biến, trong khi phần cốt lõi vẫn là hành trình các nhân vật đối diện với quá khứ và tìm cách thoát khỏi những ám ảnh đang đeo bám họ.

Hàm Trần trở lại sở trường sau “Tử chiến trên không”



Quang Tuấn tiếp tục góp mặt trong một dự án kinh dị của điện ảnh Việt Nam

“Sợi chỉ đỏ” đánh dấu một lần trở lại đáng chú ý của Hàm Trần với điện ảnh kinh dị sau “Đoạt hồn” (2014) và những dự án gần đây như “Tiệm ăn của quỷ”. Sau khi gây chú ý với “Tử chiến trên không” – bộ phim điện ảnh hành động đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng và giúp anh giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24", Hàm Trần tiếp tục chuyển sang một câu chuyện có quy mô khác nhưng vẫn đặt nặng yếu tố thể loại.

Trước đó, “Sợi chỉ đỏ” từng được giới thiệu với lịch phát hành tháng 8-2026. Tuy nhiên các hệ thống rạp sau đó cập nhật ngày khởi chiếu mới là 4-12-2026. Việc thay đổi lịch phát hành khiến màn ra mắt tại Busan trở thành điểm mở đầu chính thức trong hành trình quốc tế của bộ phim.

Dự án cũng đánh dấu sự tiếp tục hợp tác giữa Hàm Trần và đội ngũ đứng sau “Tiệm ăn của quỷ”. Theo đó, đây là dự án đồng sản xuất giữa Việt Nam và một số nền điện ảnh khác trong khu vực, được đưa vào sản xuất từ năm 2025. Đây là yếu tố đáng chú ý bởi câu chuyện vẫn giữ nền tảng văn hóa Việt nhưng được triển khai trong một mô hình sản xuất có yếu tố quốc tế.

Một cảnh trong “Sợi chỉ đỏ”, bộ phim xoay quanh những bí ẩn liên quan đến các nhân vật

Dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong phim gồm nhiều gương mặt quen thuộc như: Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa, Ngọc Phước, Ba Tây, Loube Nguyễn, Kiều Trinh...cùng một số gương mặt khác. Trong đó, Quang Tuấn tiếp tục trở lại với dòng phim kinh dị sau nhiều vai diễn thuộc thể loại này, trong khi Đoàn Minh Anh đảm nhận một vai trò đáng chú ý trong dự án. Tuy nhiên, hiện êkíp vẫn giữ tương đối kín thông tin về quan hệ giữa các nhân vật, qua đó duy trì phần nào yếu tố bất ngờ trước khi phim ra mắt.

Phía nhà sản xuất cho biết, êkíp muốn kể một câu chuyện kinh dị Việt Nam vừa gần gũi vừa khác biệt, nhưng quan trọng hơn là tiếp cận nó bằng góc nhìn giàu tính thấu cảm. Theo êkíp, việc LHP Busan ghi nhận cách tiếp cận này là một sự khích lệ đối với những người thực hiện bộ phim.

“Sợi chỉ đỏ” vì thế không phải tác phẩm Việt đầu tiên đến Busan, nhưng đáng chú ý ở việc tiếp tục đưa một bộ phim thể loại kinh dị vào một không gian quốc tế, đồng thời đặt chất liệu văn hóa và tâm linh Việt Nam vào trung tâm câu chuyện. Sau suất chiếu thế giới tại Busan ngày 9-10, bộ phim sẽ trở lại Việt Nam để chính thức ra mắt khán giả trong nước từ ngày 4-12-2026. Hàm Trần chia sẻ, anh rất vinh dự và háo hức khi được giới thiệu “Sợi chỉ đỏ” tới khán giả Busan, những người vốn được biết đến bởi sự nhiệt tình với điện ảnh. Từ một câu chuyện bắt đầu bằng sợi chỉ đỏ của định mệnh, bộ phim vì thế đang đứng trước một hành trình có phần tương tự, đó là kết nối giữa điện ảnh Việt và khán giả quốc tế trước khi tìm đường trở lại phòng vé trong nước vào cuối năm.