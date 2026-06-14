Cầu thủ đầu tiên rời Becamex TP.HCM sau khi xuống hạng

ANTD.VN - Hồ Tấn Tài là cái tên đầu tiên rời CLB Becamex TP.HCM, sau khi đội bóng đất Thủ nhận vé xuống chơi giải hạng Nhất.

Trưa 14-6, Becamex TP.HCM thông báo chia tay cựu tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài.

"Cảm ơn Tấn Tài vì những cống hiến, tinh thần thi đấu hết mình và những đóng góp cho màu áo Becamex TP.HCM", đội bóng đất Thủ viết và gửi lời chúc tốt đẹp tới hậu vệ sinh 1997.

Hồ Tấn Tài rời Becamex TP.HCM ngay sau khi đội bóng này xuống hạng

Góp mặt ở hai giai đoạn (2018-2021 và 2024 đến nay), Tấn Tài nằm trong số những cầu thủ gắn bó nhiều năm với Becamex TP.HCM - đội bóng trước đó được biết đến với tên Becamex Bình Dương.

Chuyện một cầu thủ chia tay đội bóng sau khi mùa giải kết thúc là bình thường. Thế nhưng, trường hợp Tấn Tài rời Becamex TP.HCM gây chú ý hơn bởi đội bóng này vừa chính thức xuống hạng sau 22 năm liên tục góp mặt V-League.

Trên trang facebook CLB Becamex TP.HCM, nhiều cổ động viên bày tỏ lo ngại "chảy máu" lực lượng, bởi sau Tấn Tài rất có thể là một loạt cầu thủ trụ cột rời đi, đầu quân cho các đội bóng V-League mùa tới để tiếp tục phát triển sự nghiệp bản thân.

Becamex TP.HCM đang trải qua giai đoạn bết bát nhất lịch sử đội bóng

Tấm vé xuống hạng sau 22 năm không chỉ là bước lùi thành tích mà còn chính thức khép lại thời kỳ hoàng kim của đội bóng từng được ví như "Chelsea Việt Nam" bởi việc chi "núi tiền" chiêu mộ các ngôi sao.

Đội bóng từng vanh danh với tên gọi Becamex Bình Dương cùng bảng sưu tập danh hiệu đồ sộ: 4 cúp vàng V-League (2007, 2008, 2014, 2015), 2 Cúp quốc gia (2015, 2018), 4 Siêu cúp quốc gia (2007, 2008, 2014, 2015), đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất.