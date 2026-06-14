Tình cảnh trớ trêu của trung vệ Phạm Lý Đức

ANTD.VN - Phạm Lý Đức có lẽ là cầu thủ đặc biệt nhất của V-League 2025/26 khi vô địch V-League với Công an Hà Nội song cũng phải nếm trải nỗi buồn xuống hạng cùng PVF-CAND.

Mùa giải 2025/26 mang tới quá nhiều cảm xúc cho riêng Phạm Lý Đức.

Đầu mùa, trung vệ sinh 2003 quê Bình Định gia nhập CLB Công an Hà Nội và ngay lập tức tận hưởng vinh quang khi giành Siêu cúp quốc gia.

Tại V-League 2025/26, Lý Đức thi đấu 3 trận giai đoạn lượt đi cho Công an Hà Nội. Nhờ vậy, anh có tên trong danh sách 45 cá nhân nhận huy chương vàng mà ban tổ chức vừa trao cho CLB Công an Hà Nội.

Phạm Lý Đức trải qua mùa giải 2025/26 có quá nhiều điều đặc biệt

Tuy nhiên cũng ở mùa giải này, từ giai đoạn lượt về, Lý Đức chuyển sang khoác áo PVF-CAND để giúp đội đua trụ hạng.

Hậu vệ này thi đấu tới 13 trận và ghi 1 bàn thắng, song đáng tiếc không thể cùng PVF-CAND trụ hạng sau khi để thua Bắc Ninh tại trận play-off cuối mùa.

Hợp đồng giữa Lý Đức và PVF-CAND kết thúc trong tháng 6 này. Hiện chưa rõ Lý Đức sẽ tiếp tục cùng PVF-CAND thi đấu hạng Nhất mùa tới, hay trở lại những đội bóng cũ như Công an Hà Nội, HAGL, hay tìm kiếm cơ hội thử thách bản thân ở các đội V-League khác.

Bên cạnh những cảm xúc trái chiều, mùa giải 2025/26 trở nên đặc biệt hơn với Phạm Lý Đức khi nhờ bệ phóng CLB Công an Hà Nội, anh có cơ hội thể hiện mình và cùng U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á 2026 sau chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc.

Năng lực, kinh nghiệm cùng những thành tích cùng đội tuyển U23 hay Công an Hà Nội là điểm tựa để hậu vệ 23 tuổi này tiếp tục phát triển sự nghiệp, với nhiều cơ hội rộng mở ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam từng ghi nhận một trường hợp tương tự Phạm Lý Đức. Đó là tiền vệ Phạm Đức Huy ở mùa giải 2024/25, khi vô địch V-League với CLB Nam Định nhưng xuống hạng cùng Bình Định.

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