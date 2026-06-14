ANTD.VN - Trưa 14-6 theo giờ Việt Nam, tuyển Australia tạo địa chấn khi đánh bại đối thủ châu Âu - Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 2-0, ở trận ra quân bảng D World Cup 2026 trên sân BC Place ở Vancouver, Canada.

Bước vào trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc chủ động hơn và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành Australia. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tốt, liên tục khai thác khoảng trống bằng tốc độ và kỹ thuật của Arda Guler cùng các vệ tinh trên hàng công.

Australia (vàng) chơi quá hiệu quả trước Thổ Nhĩ Kỳ

Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu lại không được tận dụng. Phút 27, Arda Guler thoát xuống thuận lợi và có cơ hội đối mặt thủ môn Patrick Beach nhưng không thể chiến thắng người gác đền của Australia.

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Sự phung phí ấy nhanh chóng khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải trả giá. Ngay trong pha phản công sau đó, Nestor Irankunda nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, băng xuống đối mặt rồi tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn đối phương, mở tỉ số cho Australia.

Bị dẫn bàn bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên mạnh mẽ. Thế trận sau đó gần như diễn ra một chiều khi Thổ Nhĩ Kỳ liên tục gia tăng sức ép. Hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung thành Australia nhưng tất cả đều bị từ chối bởi Patrick Beach.

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Thủ thành của Australia có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu giải khi liên tiếp cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm của Arda Guler, Zeki Celik và Kerem Akturkoglu.

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Trong lúc đối thủ mải mê tìm bàn gỡ, Australia tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm ở những pha phản công. Phút 75, Connor Metcalfe thực hiện tình huống xử lý đầy tự tin trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm vào góc thấp khung thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Australia tạo địa chấn, châu Á lại khiến World Cup 2026 rung chuyển

Bàn thắng của Metcalfe gần như đánh sập mọi hy vọng có điểm của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù Hakan Calhanoglu vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định, đội bóng áo đỏ không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng lớn

Chiến thắng 2-0 giúp Australia có màn khởi đầu không thể thuận lợi hơn tại World Cup 2026, đồng thời tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.

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Kết quả này cũng góp phần khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá châu Á. Trước đó, Hàn Quốc đã đánh bại CH Séc 2-1, trong khi Qatar xuất sắc giành lại 1 điểm trước Thụy Sĩ. Những màn trình diễn ấn tượng liên tiếp cho thấy các đại diện châu Á đang trở thành thế lực đáng gờm tại World Cup 2026.