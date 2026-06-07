Xếp hạng chung cuộc V-League 2025/26: Xác định đội xuống hạng trực tiếp

ANTD.VN - Ở loạt trận hạ màn diễn ra tối 7-6-2026, V-League mùa giải 2025/26 đã xác định đội phải xuống hạng trực tiếp cũng như đội đá play-off cho tấm vé tham dự mùa tới.

Theo đó, nhờ chiến thắng bất ngờ 4-0 trước Thanh Hóa, Đà Nẵng đã thoát hiểm ngoạn mục để trụ hạng an toàn, ở vị trí 12/14.

Dù có cùng 24 điểm như Becamex TP HCM và PVF-CAND nhưng đội bóng sông Hàn xếp trên do hơn hiệu số.

PVF-CAND thắng trận cuối để có suất đá play-off

Trên sân Vinh, chiến thắng 3-1 giúp PVF-CAND chính thức có vé đá trận play-off với Bắc Ninh FC, cho một suất dự V-League mùa tới. Đây được coi là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đầy nỗ lực của đội bóng này. Dù không sở hữu nhiều tên tuổi lớn, PVF-CAND vẫn cho thấy tinh thần đáng khen ngợi ở giai đoạn cuối mùa.

BXH chung cuộc V-League 2025/26

Về phần mình, dù thắng thậm HAGL 3-1 nhưng Becamex TP HCM vẫn phải ngậm ngùi xuống hạng. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, từ khi còn tên cũ Becamex Bình Dương, đội bóng này không thi đấu ở V-League.

Becamex TP HCM ngậm ngùi xuống hạng

Ở nhóm đầu, đương kim vô địch Công an Hà Nội chia tay mùa giải năm nay bằng trận thua đáng tiếc 0-1 trước Thể Công Viettel. 3 điểm cũng giúp đội bóng áo lính chính thức giành ngôi á quân với 54 điểm. Vị trí top 3 mùa giải thuộc về Ninh Bình, đội có 51 điểm.

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