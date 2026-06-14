Ứng viên vô địch Brazil khởi đầu chệch choạc ở World Cup 2026

ANTD.VN - Được đánh giá cao hơn và sở hữu dàn sao chất lượng, đội tuyển Brazil đã không thể có khởi đầu như mong đợi tại World Cup 2026 khi bị Morocco cầm hòa 1-1 ở lượt trận mở màn bảng C, diễn ra sáng 14-6.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân MetLife (Mỹ), Brazil nhanh chóng áp đặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội, dù Morocco là đệ tứ anh hào ở World Cup 2022. Raphinha, Lucas Paqueta và Igor Thiago liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha phối hợp tốc độ. Tuy nhiên, sự sắc bén trong khâu dứt điểm lại là điều Selecao còn thiếu.

Saibari mở tỉ số cho Morocco rất nghệ thuật

Trong khi Brazil miệt mài tìm đường vào khung thành Bono, Morocco kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Với tốc độ của Brahim Diaz và Achraf Hakimi, đại diện Bắc Phi luôn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến mỗi khi có khoảng trống.

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Và điều đó đã xảy ra ở phút 21. Từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Brahim Diaz thực hiện đường chuyền thông minh để Ismael Saibari băng xuống. Tiền vệ đang khoác áo PSV cho thấy sự tinh tế bằng cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu Alisson, mở tỉ số cho Morocco trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên Brazil.

Tình huống Vini gỡ hòa cho Brazil

Bị dội gáo nước lạnh, Selecao lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, đội bóng áo vàng xanh cuối cùng cũng tìm được câu trả lời ở phút 32.

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Vinicius Junior nhận bóng bên cánh trái, thực hiện pha xử lý quen thuộc trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành. Bono đã bay người hết cỡ nhưng không thể ngăn cản siêu phẩm của ngôi sao Real Madrid.

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Sang hiệp hai, thế trận gần như chỉ diễn ra bên phần sân Morocco. HLV Carlo Ancelotti liên tiếp tung Fabinho, Danilo, Matheus Cunha và Luiz Henrique vào sân nhằm gia tăng sức ép lên hàng thủ đối phương.

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Tuy nhiên, càng về cuối trận, Bono càng cho thấy lý do anh được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất châu Phi hiện nay. "Người gác đền" của Morocco liên tiếp từ chối những cơ hội rõ ràng từ các chân sút áo vàng-xanh, để bảo toàn khung gỗ.

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Hơn 10 phút bù giờ cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Selecao. Dù vậy, hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Morocco vẫn đứng vững để bảo toàn kết quả hòa 1-1.

Brazil bị Morocco chia điểm

Trận hòa này chưa thể xem là thảm họa với Brazil, nhưng rõ ràng đó là màn khởi đầu dưới kỳ vọng của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Trong khi đó, Morocco tiếp tục chứng minh họ không còn là hiện tượng nhất thời của bóng đá thế giới, mà đã trở thành đối thủ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ "ông lớn" nào.