CLB Công an Hà Nội mừng công chức vô địch V-League: Vinh quang hôm nay, khát vọng ngày mai

ANTD.VN - Tối 10-6, CLB Công an Hà Nội tổ chức chương trình tổng kết, mừng công mùa giải 2025/2026. Trong không khí trang trọng và ấm áp, những người làm nên mùa giải lịch sử của đội bóng ngành Công an cùng nhìn lại hành trình đáng tự hào vừa qua, đồng thời hướng tới những mục tiêu mới lớn lao hơn.

Tại buổi lễ, CLB Công an Hà Nội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng từ Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng từ Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Dự buổi lễ có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng dự còn có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã ủng hộ, đồng hành cùng CLB Công an Hà Nội trong mùa giải vừa qua; các thành viên Ban huấn luyện, toàn bộ cầu thủ và đại diện Hội CĐV CLB Công an Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thuần Thư)

Khác với sự cuồng nhiệt của đêm nâng cúp trên sân Hàng Đẫy cách đây ít ngày, buổi gặp mặt tối 10-6 mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp của Ban huấn luyện, cầu thủ và các lực lượng phục vụ đội bóng, mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua - một hành trình được xây dựng bằng sự đoàn kết, kỷ luật và khát vọng chinh phục.

Các vị lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội chụp lưu niệm cùng thành viên CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Thuần Thư)

Mùa giải 2025/26 khép lại với nhiều dấu mốc đáng nhớ của CLB Công an Hà Nội. Đội bóng ngành Công an vô địch V-League sớm 3 vòng đấu, san bằng kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC từng thiết lập năm 2018 và sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 58 bàn thắng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ Công an cho những cá nhân xuất sắc (Ảnh: Thuần Thư)

Nhưng với những người có mặt tại buổi lễ, giá trị lớn nhất của chức vô địch không chỉ nằm ở chiếc cúp hay những con số thống kê.

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Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chúc mừng các cầu thủ Công an Hà Nội (Ảnh: Thuần Thư)

Đó là thành quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội; là sự đồng hành của Ban lãnh đạo CLB; là nỗ lực bền bỉ của Ban huấn luyện, cầu thủ và các bộ phận phục vụ đội bóng trong suốt gần một năm thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao giấy khen cho các cá nhân nổi bật (Ảnh: Thuần Thư)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: "Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà tập thể Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các cầu thủ, cán bộ nhân viên CLB bóng đá Công an Hà Nội đã đạt được trong mùa giải vừa qua.

Chức Vô địch Quốc gia mùa giải 2025/2026 là thành quả xứng đáng của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng và khát vọng vươn lên của toàn đội. Đây không chỉ là niềm tự hào của CLB bóng đá Công an Hà Nội mà còn là niềm vui chung của lực lượng Công an nhân dân và đông đảo người hâm mộ cả nước".

"Thời gian qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, con người Việt Nam; xây dựng nền thể thao tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần tự hào dân tộc và sức mạnh đoàn kết trong toàn xã hội. Với tinh thần đó, tôi đánh giá cao sự quan tâm của Công an thành phố Hà Nội, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo CLB, sự tận tâm của Ban huấn luyện cùng tinh thần thi đấu trách nhiệm, kỷ luật và cống hiến của các cầu thủ CLB Công an Hà Nội trong suốt mùa giải vừa qua.

Những đóng góp của CLB Công an Hà Nội không chỉ trên phương diện thành tích thể thao, mà còn ở vai trò lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Thông qua bóng đá, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ được truyền tải một cách sinh động; đồng thời xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh; tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng, thu hút người hâm mộ tới sân bằng lối đá đẹp mắt, hấp dẫn, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội, lối sống lành mạnh và khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ. Tôi mong muốn CLB Công an Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, không chỉ là một đội bóng mạnh về thành tích mà còn là một tập thể tiêu biểu trong việc xây dựng văn hóa thể thao, lan tỏa các giá trị nhân văn, đóng góp vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà và hình ảnh đất nước Việt Nam", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

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Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thuần Thư)

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cho biết: "Thay mặt Ban Lãnh đạo CLB bóng đá Công an Hà Nội, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để CLB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt mùa giải vừa qua.

Chức vô địch hôm nay là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của tập thể Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ cán bộ nhân viên CLB. Đây cũng là thành quả của sự đồng hành quý báu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các đơn vị, đối tác đồng hành, các cơ quan báo chí truyền thông và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn dành tình cảm, niềm tin và sự ủng hộ cho CLB Công an Hà Nội trong suốt hành trình mùa giải".

"Thay mặt CLB, tôi xin bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP; đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cùng tất cả các đơn vị, tổ chức và cá nhân đã góp phần làm nên thành công của đội bóng ngày hôm nay", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nói.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cũng biểu dương những thành tích xuất sắc mà toàn đội đã đạt được trong mùa giải vừa qua. Chức vô địch V-League 2025/26 không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trên sân cỏ, thông qua tinh thần thi đấu fair-play, đoàn kết và cống hiến.

​Tại buổi lễ, 6 tập thể và 25 cá nhân của Công an Hà Nội đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 20 cá nhân cũng vinh dự nhận giấy khen của CATP Hà Nội với những cống hiến nổi bật ở mùa giải vừa qua.​

Trong tiếng vỗ tay kéo dài của cả khán phòng, nhiều cầu thủ không giấu được xúc động khi nhìn lại những thước phim về hành trình vô địch. Đó là những chiến thắng nghẹt thở trước Hà Nội FC, Ninh Bình hay Nam Định. Đó là những khoảnh khắc bùng nổ của Alan Grafite, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Leo Artur hay Bùi Hoàng Việt Anh... Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về một tập thể biết chiến đấu vì nhau và luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

​Phía trước Công an Hà Nội là mùa giải 2026/2027 với mật độ thi đấu dày đặc hơn, những yêu cầu chuyên môn cao hơn và đặc biệt là thử thách tại AFC Champions League Elite. Trận play-off với Adelaide United vào tháng 8 tới sẽ là bước khởi đầu cho hành trình vươn ra sân chơi hàng đầu châu lục của đội bóng ngành Công an.

​Khi chương trình mừng công khép lại, những tấm ảnh lưu niệm được chụp, những cái bắt tay và lời chúc mừng vẫn tiếp tục vang lên trong hội trường. Chiếc cúp vô địch V-League 2025/26 lấp lánh dưới ánh đèn như nhắc nhớ về một mùa giải đáng nhớ. Nhưng có lẽ, điều đọng lại nhiều nhất sau buổi tối hôm nay không phải là vinh quang của ngày hôm qua. Đó là cảm giác về một hành trình mới đang bắt đầu.

​Với CLB Công an Hà Nội, chức vô địch V-League 2025/2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng đồng thời, đó cũng là điểm xuất phát cho những khát vọng lớn hơn, nơi đội bóng ngành Công an mang theo niềm tin của người hâm mộ để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.