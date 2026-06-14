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Scotland dẫn đầu bảng đấu có Brazil

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Lê Vinh

ANTD.VN - Chiến thắng sít sao 1-0 trước Haiti giúp Scotland có 3 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng C World Cup 2026 của ứng viên vô địch Brazil.

Trên sân Gillette ở Foxborough (Mỹ) sáng 14-6, Scotland gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng là Haiti. Tuy nhiên, đại diện châu Âu vẫn có 3 điểm suôn sẻ nhờ pha lập công duy nhất của John McGinn ở phút 28.

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Scotland thắng nhọc nhưng có thể hài lòng với 3 điểm quan trọng

Cùng với việc Brazil và Morocco cầm chân nhau 1-1, Scotland hiện tạm dẫn đầu bảng C. Chiến thắng này cũng giúp họ thêm tự tin trước khi bước vào hai trận quyết đấu với Morocco và Brazil, hai đội được đánh giá cao nhất bảng.

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Xếp hạng bảng C sau lượt trận đầu tiên

Trong khi đó, trận thua này khiến Haiti gần như hết khả năng gây bất ngờ ở bảng này, bởi họ còn phải đụng lần lượt Brazil và Morocco. Ngoài khí thế quyết tâm trong lần đầu dự World Cup, đại diện vùng Caribe không cho thấy nhiều sự lạc quan cả về con người lẫn hiệu quả trong lối chơi.

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Từ khóa:

#Scotland #World Cup 2026

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