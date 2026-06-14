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Thể thao

Khoảnh khắc nam tài tử Tom Cruise hôn tay vợ Beckham gây tranh cãi

Lê Vinh

ANTD.VN - Victoria Beckham trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi xuất hiện cùng Tom Cruise ở lễ gắn sao Đại lộ Danh vọng Hollywood dành cho David Beckham. Trong đoạn video lan truyền rộng rãi, tài tử 63 tuổi thân mật hôn tay cựu thành viên Spice Girls khi Beckham đang phát biểu. Khoảnh khắc tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng hành động quá thân mật, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định đây chỉ là cử chỉ xã giao giữa những người bạn lâu năm.

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