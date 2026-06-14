Gỡ hòa khó tin, Qatar giành điểm số lịch sử ở World Cup

ANTD.VN - Tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, đội tuyển Thụy Sĩ lại đánh rơi 3 điểm đầy đáng tiếc khi để Qatar ghi bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Trận hòa này cũng giúp đại diện châu Á có điểm số lịch sử tại đấu trường World Cup.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Thụy Sĩ nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về chất lượng đội hình lẫn khả năng kiểm soát thế trận. Đại diện châu Âu liên tục dồn ép ngay từ những phút đầu với các tình huống hãm thành đến từ Dan Ndoye, Denis Zakaria và Manuel Akanji.

Qatar khiến cả thế giới ngỡ ngàng với bàn gỡ hòa 1-1

Phút 14, Breel Embolo bị phạm lỗi trong vòng cấm sau một tình huống băng xuống tốc độ. Trọng tài tham khảo VAR trước khi chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, chính Embolo thực hiện thành công cú sút, mở tỉ số cho Thụy Sĩ ở phút 17.

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Có được lợi thế dẫn bàn, đội bóng của HLV Murat Yakin tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Trong khi đó, Qatar gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

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Cơ hội đáng chú ý nhất của đại diện châu Á trong hiệp một đến từ Edmilson Junior, nhưng nỗ lực của anh không đủ để đánh bại thủ môn Gregor Kobel.

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Sau giờ nghỉ, cục diện không có nhiều thay đổi. Thụy Sĩ vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo ra cơ hội. Granit Xhaka điều tiết tuyến giữa hiệu quả, trong khi Embolo, Elvedi cùng các đồng đội nhiều lần đặt khung thành Qatar vào tình trạng báo động.

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Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng châu Âu nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm được tạo ra nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng thứ hai để kết liễu trận đấu.

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Sự phung phí ấy khiến Thụy Sĩ phải trả giá theo kịch bản không ai ngờ tới.

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Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 4 và nhiều cổ động viên Thụy Sĩ đã nghĩ đến chiến thắng đầu tay tại World Cup 2026, Qatar bất ngờ tung đòn quyết định. Từ một quả tạt chuẩn xác bên cánh trái, trung vệ đội trưởng Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào lưới Kobel trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo đỏ.

Qatar giành 1 điểm không tưởng trước Thụy Sĩ

Bàn thắng muộn khiến băng ghế huấn luyện Qatar vỡ òa cảm xúc. Sau hơn 90 phút chịu đựng sức ép liên tục, đại diện châu Á vẫn giành được thành quả xứng đáng nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ đến những giây cuối cùng.

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Trận hòa 1-1 giúp Qatar có điểm số lịch sử ở đấu trường World Cup. Cần nhớ, ở kỳ World Cup cách đây 4 năm trên sân nhà, Qatar đã toàn thua cả 3 trận vòng bảng và không giành được điểm nào.