Cuộc đua vô địch: Ai sẽ ngăn Argentina bảo vệ ngai vàng?

ANTD.VN - Bốn năm trước tại Lusail, Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vàng trong đêm huyền diệu nhất sự nghiệp. Hình ảnh ấy khép lại hành trình tìm kiếm dang dở kéo dài gần 2 thập kỷ của một thiên tài bóng đá và mở ra chương mới cho Argentina - nhà vô địch thế giới.

Đội bóng nào đủ mạnh mẽ để thách thức Messi và đồng đội?

Mùa hè 2026, khi World Cup trở lại Bắc Mỹ với quy mô lớn nhất lịch sử, Albiceleste sẽ bước vào giải đấu trong tư thế của đội bóng “cửa trên” so với phần còn lại. Trên vai họ không chỉ là vinh quang của nhà đương kim vô địch mà còn là khát vọng làm nên điều chưa đội tuyển nào thực hiện được suốt hơn 60 năm qua: bảo vệ thành công ngai vàng thế giới.

Nhà vua và giấc mơ bảo vệ vương miện

Argentina bước đến World Cup 2026 với sự tự tin của đội tuyển đang đứng trên đỉnh bóng đá thế giới. Dưới bàn tay của HLV Lionel Scaloni, tập thể từng đăng quang tại Qatar vẫn duy trì được bộ khung giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Ở đó vẫn có Emiliano Martínez với đôi găng tay mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, có Enzo Fernández và Alexis Mac Allister làm chủ khu trung tuyến, cùng thế hệ cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp. Và trên tất cả vẫn là Lionel Messi. Dù đã bước sang tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn là biểu tượng lớn nhất của giải đấu.

Nhưng lịch sử World Cup luôn cho thấy giữ được chiếc cúp vàng còn khó hơn rất nhiều so với việc giành lấy nó. Kể từ khi Brazil của Pele bảo vệ thành công chức vô địch vào năm 1962, chưa một đội tuyển nào có thể lặp lại kỳ tích ấy. Argentina hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Cuộc chiến của những “ông lớn”

Nếu Argentina là nhà vua thì phía sau họ là cả một đoàn quân hùng mạnh đang chờ cơ hội lật đổ. Pháp tiếp tục được xem là đối thủ đáng gờm nhất. Hai lần liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh và sự ổn định của Les Bleus. Cùng đầu tàu Kylian Mbappe, đội tuyển áo lam vẫn sở hữu một thế hệ cầu thủ đẳng cấp trải đều trên cả 3 tuyến. Tốc độ, thể lực, chiều sâu đội hình cùng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao giúp Pháp luôn là cái tên khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn hưng thịnh mới. Sau chức vô địch EURO 2024, La Roja mang đến cảm giác về một tập thể trẻ trung nhưng cực kỳ hoàn thiện. Những tài năng mới kết hợp cùng triết lý kiểm soát bóng đã trở thành bản sắc giúp Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Brazil cũng đang trở lại mạnh mẽ với khát vọng tìm kiếm ngôi sao thứ sáu trên ngực áo. Sau những năm tháng nhiều biến động, sự xuất hiện của Carlo Ancelotti mang tới luồng sinh khí mới cho Selecao. Với Vinicius Junior, Rodrygo, Alisson Becker cùng dàn cầu thủ chất lượng trải đều các tuyến, đội bóng vàng xanh luôn là ứng viên mà không ai dám xem thường.

Ở phía bên kia Đại Tây Dương, nước Anh lại mang theo niềm hy vọng quen thuộc của người hâm mộ xứ sương mù. Thế hệ vàng mới với Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka cùng đội trưởng Harry Kane được kỳ vọng sẽ đưa Tam sư tiến xa hơn những gì họ từng làm trong hơn nửa thế kỷ qua. Bốn ứng viên, bốn phong cách khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu: Ngăn Argentina tiếp tục ngự trị trên đỉnh thế giới.

Chờ sự trỗi dậy của những chú ngựa ô

Dẫu vậy, World Cup chưa bao giờ chỉ là sân chơi của những đội tuyển lớn. Mỗi kỳ World Cup đều sản sinh những câu chuyện cổ tích khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. Và World Cup 2026 nhiều khả năng cũng không phải ngoại lệ.

Bồ Đào Nha đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử. Đức sau giai đoạn khủng hoảng đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Hà Lan vẫn luôn là tập thể khó lường với khả năng bùng nổ ở những thời khắc quan trọng. Nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong nhóm ứng viên tạo bất ngờ vẫn là Morocco. Bốn năm trước tại Qatar, đại diện châu Phi đã viết nên một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất lịch sử World Cup khi tiến thẳng tới bán kết. Thành tích ấy không còn được xem là hiện tượng nhất thời mà là lời khẳng định cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới. Nếu tiếp tục duy trì được tinh thần chiến đấu và sự gắn kết từng làm nên kỳ tích năm 2022, Morocco hoàn toàn có thể trở thành cơn ác mộng của bất kỳ ông lớn nào. Tất nhiên cũng không thể bỏ quên Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy của Haaland hay Thụy Điển của Isak và Gyokeres… những đội không được đánh giá quá cao nhưng sẵn sàng với tham vọng lật đổ nhờ tâm lý thoải mái.

World Cup luôn hấp dẫn bởi sự khó lường. Trước giờ bóng lăn, mọi dự đoán đều chỉ mang tính tham khảo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil và Anh vẫn là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá. Một tháng tranh tài trên đất Bắc Mỹ sẽ trả lời câu hỏi mà cả thế giới đang chờ đợi: Liệu Argentina có thể viết tiếp chương huy hoàng của nhà vô địch, hay một vị vua mới sẽ xuất hiện trên đỉnh cao bóng đá thế giới?

​