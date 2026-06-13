World Cup 2026 - kỳ Mundial khác biệt nhất trong lịch sử

ANTD.VN - Gần 1 thế kỷ sau ngày trái bóng World Cup lần đầu lăn trên đất Uruguay năm 1930, giải đấu danh giá nhất hành tinh đã bước sang một chương hoàn toàn mới. World Cup 2026 không đơn thuần là kỳ Mundial tiếp theo trong lịch sử, đó là giải đấu của những cột mốc chưa từng có, những kỷ lục chưa từng được thiết lập và một tầm vóc chưa từng xuất hiện kể từ khi FIFA khai sinh sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Nếu ví World Cup là một lễ hội toàn cầu, thì phiên bản năm 2026 chính là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay.

Một kỳ World Cup rực rỡ sắc màu đã chính thức khai mạc

Kỳ World Cup của những điều lần đầu tiên

Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 quốc gia cùng bắt tay đăng cai một kỳ World Cup. Mỹ, Canada và Mexico sẽ cùng chia sẻ vai trò chủ nhà, biến Bắc Mỹ thành tâm điểm của thế giới bóng đá trong hơn một tháng hè sôi động. Từ những đại lộ náo nhiệt của New York, những quảng trường rực nắng ở Mexico City cho tới các thành phố hiện đại của Canada, World Cup 2026 sẽ trải dài trên một không gian rộng lớn chưa từng thấy. Đây cũng là lần đầu tiên người hâm mộ có thể theo chân đội tuyển yêu thích qua nhiều quốc gia chỉ trong một giải đấu.

Đặc biệt, Mexico đã đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup, sau các kỳ năm 1970 và 1986. Sân vận động huyền thoại Estadio Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc bất tử của Pele và Diego Maradona, một lần nữa trở thành một phần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khi bóng đá vượt mọi giới hạn

Không chỉ mở rộng về địa lý, World Cup 2026 còn đánh dấu bước ngoặt lớn nhất về quy mô chuyên môn. Lần đầu tiên, FIFA nâng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48 đội. Quyết định này mở ra cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới, đồng thời giúp World Cup trở nên đa dạng và mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết.

Việc tăng thêm 16 đội cũng kéo theo hàng loạt thay đổi mang tính lịch sử. Tổng số trận đấu tăng từ 64 lên 104, nhiều hơn tới 40 trận so với World Cup 2022 tại Qatar. Thời gian tổ chức kéo dài 39 ngày với các cuộc tranh tài diễn ra tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia. Từ góc nhìn của FIFA, đây không chỉ là sự mở rộng về số lượng mà còn là bước tiến nhằm đưa bóng đá đến gần hơn với mọi châu lục. Những đội tuyển từng phải đứng ngoài cuộc chơi vì suất tham dự hạn chế giờ đây có cơ hội viết nên câu chuyện của riêng mình tại sân khấu lớn nhất thế giới. World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh của các cường quốc bóng đá quen thuộc, mà còn là nơi những giấc mơ mới được trao cơ hội để nảy mầm.

Nam tài tử Tom Cruise và cựu sao bóng đá David Beckham bị hấp dẫn bởi World Cup 2026

Cỗ máy tỷ đô mang tên World Cup

Sự đồ sộ của World Cup 2026 không chỉ được đo bằng số đội bóng hay số trận đấu. FIFA kỳ vọng hơn 5 triệu khán giả sẽ trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu, một con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Hàng tỷ người trên toàn cầu sẽ theo dõi World Cup thông qua truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội, biến đây thành một trong những sự kiện được quan tâm nhất hành tinh.

Ở khía cạnh kinh tế, World Cup 2026 được dự báo sẽ phá vỡ mọi giới hạn từng tồn tại. FIFA ước tính chu kỳ tài chính hiện tại có thể mang về doanh thu khoảng 13 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Bản quyền truyền hình, tài trợ thương mại, du lịch, dịch vụ và bán vé được kỳ vọng tạo nên nguồn thu khổng lồ cho cả FIFA lẫn các quốc gia chủ nhà. Song giá trị của World Cup không chỉ nằm ở những con số. Lần đầu tiên, FIFA tổ chức một giải đấu trải dài trên phạm vi rộng lớn của cả Bắc Mỹ với hệ thống giao thông hiện đại, cơ sở hạ tầng hàng đầu thế giới cùng hàng loạt công nghệ phục vụ người hâm mộ. Tại 16 thành phố chủ nhà, các khu Fan Festival quy mô lớn sẽ biến World Cup thành một lễ hội văn hóa kéo dài hơn 1 tháng, nơi bóng đá hòa quyện với âm nhạc, du lịch và những sắc màu đa dạng của các nền văn hóa.

Từ giải đấu có vỏn vẹn 13 đội tuyển tham dự năm 1930 đến sân chơi quy tụ 48 đội tuyển vào năm 2026, World Cup đã trải qua hành trình phát triển kéo dài gần 100 năm. Và nếu lịch sử của giải đấu luôn được viết bằng những cột mốc đặc biệt, thì World Cup 2026 chắc chắn sẽ là một trong những chương đáng nhớ nhất. Bởi chưa bao giờ thế giới bóng đá chứng kiến một kỳ World Cup rộng lớn đến vậy, tham vọng đến vậy và mang tính toàn cầu đến vậy. Khi trái bóng bắt đầu lăn trên đất Bắc Mỹ, đó sẽ không chỉ là ngày hội của bóng đá mà còn là biểu tượng cho sự phát triển không ngừng của môn thể thao vua trong thế kỷ 21.