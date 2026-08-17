Những lá thư đặc biệt viết từ Cơ sở cai nghiện ma túy

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội đã phát động hoạt động viết thư cảm ơn, qua đó giúp học viên bày tỏ tình cảm, sự ghi nhận đối với cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành cùng họ trong quá trình cai nghiện, rèn luyện và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động viết thư gửi các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dịp Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp học viên bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm của mình sau một thời gian được quản lý, giáo dục và hỗ trợ tại Cơ sở.

Trong những lá thư, cách diễn đạt có thể còn đơn sơ, chưa trau chuốt, song điều dễ nhận thấy đó là sự chân thành. Có người viết về những ngày đầu đầy mặc cảm, lo lắng; có người nhắc đến sự nghiêm khắc của cán bộ trong quá trình quản lý, giáo dục; cũng có người bày tỏ quyết tâm thay đổi, học nghề, lao động và tránh xa ma túy sau khi trở về với gia đình, cộng đồng.

Những lá thư viết tay chân thành của các học viên gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Công an

﻿nhân ngày truyền thống của lực lượng.

Với nhiều học viên, viết thư cũng là dịp để nhìn lại quá trình rèn luyện của bản thân, nhận ra những thay đổi từ suy nghĩ đến hành động và nói lời cảm ơn tới những cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành cùng họ trong một chặng đường không dễ dàng.

Từ quản lý đến đồng hành, giúp đỡ

Thực tế, không ít học viên khi mới vào Cơ sở mang tâm lý tự ti, mặc cảm, lo sợ. Có người từng nhiều lần cai nghiện không thành công, đánh mất niềm tin của gia đình, thậm chí không còn định hướng cho tương lai.

Tuy nhiên, bằng sự gần gũi, trách nhiệm và kiên trì, cán bộ, chiến sĩ Công an đã từng bước giúp họ tháo gỡ mặc cảm, xây dựng lại niềm tin. Công tác quản lý không chỉ dừng ở việc bảo đảm kỷ luật, an ninh, an toàn mà được kết hợp với giáo dục, tư vấn, dạy nghề và lao động trị liệu.

Sự nghiêm khắc đi cùng tình thương, kỷ luật gắn với sự thấu hiểu, giúp nhiều học viên nhận ra rằng thay đổi bản thân chính là bước đầu tiên để có thể trở về với gia đình và cộng đồng.

. Đối với những con người từng lầm lỡ, việc đặt bút viết không chỉ là lời cảm ơn gửi đến những người đã kiên trì đồng hành, mà còn là dịp để họ tự nhìn lại chặng đường gian khó mình đã bước qua.

Một học viên xúc động viết: “Trước đây có lúc tôi không hiểu vì sao các cán bộ lại nghiêm khắc với mình như vậy. Sau này tôi mới hiểu, nếu chỉ thương mà không nhắc nhở, uốn nắn thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được”.

Một học viên khác bộc bạch: “Các cán bộ cho tôi hiểu rằng, học lấy một cái nghề, có công việc ổn định chính là con đường để tự đứng vững, không quay lại vũng lầy cũ”.

Những “người thầy đặc biệt”

Trong nhiều lá thư, học viên trân trọng gọi cán bộ, chiến sĩ Công an là những “người thầy đặc biệt”. Bởi ở nơi này, các anh không chỉ hướng dẫn họ chấp hành nội quy, quy định mà còn giúp họ học cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Một lời động viên đúng lúc, một sự chia sẻ chân thành hay sự nghiêm khắc cần thiết đều có thể trở thành điểm tựa để những người từng lầm lỡ tìm lại niềm tin.

Hướng tới ngày 19/8, cùng những lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn là những lời hứa được viết bằng quyết tâm của các học viên trước ngày trở về:

“Khi trở về, tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn, chấp hành nghiêm pháp luật, tránh xa ma túy, lao động chân chính để không phụ công ơn các cán bộ đã tận tình giúp đỡ trong những ngày tháng khó khăn nhất”.

Những lá thư ấy không chỉ là món quà tinh thần gửi tới cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, giáo dục cai nghiện, mà còn cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức của học viên. Từ sự quản lý, giáo dục và đồng hành của lực lượng Công an, nhiều người từng lầm lỡ đang từng bước lấy lại niềm tin, chuẩn bị hành trang để trở về, xây dựng cuộc sống ổn định và tránh xa ma túy.