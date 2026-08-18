Sôi nổi hoạt động hướng tới ngày truyền thống Công an nhân dân tại Cơ sở cai nghiện

ANTD.VN - Chiều 18-8, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2026). Trong khuôn khổ chương trình, hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho các học viên đã diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành quy định và tạo động lực để học viên quyết tâm thay đổi, tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh lễ mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống CAND tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ và học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đã cùng ôn lại truyền thống 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là dịp để đơn vị đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học viên đang thực hiện cai nghiện tại Cơ sở.

Chương trình văn nghệ do cán bộ chiến sĩ và các học viên tại Cơ sở biểu diễn.

Chương trình được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ do cán bộ và học viên phối hợp biểu diễn, với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

Đề cập nhiệm vụ của đơn vị, Trung tá Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, công tác quản lý, giáo dục, điều trị và phục hồi cho người nghiện ma túy là nhiệm vụ khó khăn, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quyền, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác tại Cơ sở cần phát huy tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, nhân ái và tính kỷ luật trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ học viên. Qua đó, từng bước giúp học viên thay đổi nhận thức, từ bỏ ma túy, chấp hành tốt các quy định và chuẩn bị điều kiện cần thiết để trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Ngay sau lễ mít tinh, hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy diễn ra với sự tham gia của 20 học viên tiêu biểu đến từ Khu 1 và Khu 2.

Các học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội hăng hái tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật.

Các câu hỏi tập trung vào những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy, quy định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, nhận biết tác hại của ma túy, trách nhiệm pháp lý và một số chính sách đối với người cai nghiện, người sau cai nghiện.

Trải qua các câu hỏi, các thí sinh lần lượt thể hiện kiến thức và khả năng xử lý tình huống. Nhiều câu trả lời chính xác cho thấy sự quan tâm, chủ động của học viên đối với việc tìm hiểu pháp luật, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Cơ sở duy trì thường xuyên.

Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có hoạt động “cứu trợ” dành cho các thí sinh và phần giao lưu với khán giả. Sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo dục và các học viên tạo không khí sôi nổi, gần gũi, góp phần tăng tính tương tác của chương trình.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là hội thi tìm hiểu pháp luật, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội không chỉ tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho học viên mà còn góp phần củng cố nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của đơn vị hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực trong công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ học viên cai nghiện, từng bước chuẩn bị hành trang để họ trở về, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.