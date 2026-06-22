Bão MEKKHALA sẽ mạnh lên cấp siêu bão, ít khả năng đi vào Biển Đông

ANTD.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão MEKKHALA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có thể mạnh thêm lên tới cấp 16- cấp siêu bão, giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng nay 22/6, bão MEKKHALA đã tiếp tục mạnh thêm. Vào lúc 7h sáng nay 22/6, vị trí của bão MEKKHALA ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc-127,9 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 14, giật trên cấp 17 và hiện bão cách phía Đông của đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão MEKKHALA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có thể mạnh thêm lên tới cấp 16- cấp siêu bão, giật trên cấp 17.

Bão MEKKHALA được dự báo mạnh lên cấp siêu bão trong ngày mai

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, rồi hướng Đông Bắc, hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão MEKKHALA này.

Dự báo về mùa bão năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm.

Năm nay, khả năng trên Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc bộ và tháng 10, 11 tại Trung bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam bộ trong các tháng cuối năm.

Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam thường ít hơn trong các năm El Nino, nhưng vẫn có thể xuất hiện các cơn bão rất mạnh và gây thiệt hại lớn. Vì vậy không thể chủ quan với nguy cơ thiên tai trong thời gian tới.