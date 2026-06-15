Từ chiều tối nay, mưa giông lớn xuất hiện ở Bắc bộ, nắng nóng chấm dứt

ANTD.VN -Từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 14/6, khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc bộ, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, trong ngày hôm nay khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Bắc bộ được dự báo mưa giông lớn từ chiều tối nay, chấm dứt nắng nóng ở khu vực

Khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 16/6-17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhận định về đợt mưa giông lớn ở Bắc bộ lần này, chuyên gia thời tiết cho biết, các mô hình dự báo đều có chung kịch bản về sự xuất hiện của dải hội tụ nhiệt đới kiểu "dòng sông khí quyển" có một phần trên khu vực phía Bắc của Việt Nam.

Theo đó từ chiều 14/6, dải hội tụ sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Hình thái thời tiết gây mưa ở phía Bắc có thể kéo dài và gây mưa tới ngày 20/6. Mưa không liên tục nhưng có hiện tượng mưa cực đoan cục bộ.

Lượng mưa lớn tập trung nhiều ở các khu vực Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, phía Bắc Quảng Ninh. Tổng lượng mưa cả đợt trên diện rộng có thể đạt 120-180mm, trong khi có những điểm mưa cục bộ đạt mức 150-200mm/ngày.

Do thời điểm hiện tại, khu vực trung du phía Bắc đang có khí áp thấp 1000hpa nên sẽ tạo ra chênh lệch áp suất với không khí lạnh đới cao phía Bắc về. Sự chênh lệch khí áp này sẽ gây ra mưa giông mạnh cục bộ ở các địa điểm trên và không loại trừ khả năng mưa giông có thể xảy ra ở khu vực Hà Nội trong quãng thời gian trên.