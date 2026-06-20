Nắng nóng gay gắt trở lại Bắc bộ, kéo dài hết tuần tới

ANTD.VN -Từ hôm nay đến hết tuần sau, nắng nóng gay gắt trở lại khu vực Bắc bộ với mức nhiệt phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt 39 độ C; Trung bộ nắng nóng vượt 40 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 19/6, khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,5 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,3 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,8 độ C,…độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Trong hôm nay 20/6 và ngày mai, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Nắng nóng gay gắt trở lại Bắc bộ với mức nhiệt vượt 39 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55% nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ khoảng ngày 22-23/6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc bộ với mức nhiệt phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt 39 độ C.

Khoảng từ ngày 25-28/6 Bắc bộ có mưa rào và giông trên diện rộng; giai đoạn từ 26-27/6 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to ở vùng núi, trung du phía Bắc.

Khu vực Trung bộ giai đoạn từ 20-25/6 trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 37-40 độ C; từ ngày 26-28/6 nắng nóng giảm dần.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ giai đoạn từ 20-23/6 ít mưa; từ 24-28/6 mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to

Ngoài ra hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 2500km về phía Đông có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo trong 24 giờ tới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), ngày 23-24/6 di chuyển về vùng biển Đông Bắc của Philippines.

Hoàn lưu bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cục Khí tượng thuỷ văn hiện đang theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới này.