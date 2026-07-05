Bảo đảm an toàn tại các công trình trọng điểm trên sông Hồng

ANTD.VN - Nhằm phòng ngừa tai nạn, va chạm đường thủy, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm của Thủ đô được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã tăng cường kiểm tra các công trình thi công trên tuyến sông Hồng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải đường thủy và người dân, đồng thời góp phần duy trì tiến độ thi công các công trình trọng điểm của Thủ đô.

Ngày 3/7/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy tại khu vực thi công các cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo...

Hoạt động nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt trên tuyến sông Hồng.

Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 tuần tra khu vực thi công cầu Trần Hưng Đạo, sáng 3/7.

Tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác tập trung rà soát việc bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy, đèn tín hiệu, phao báo hiệu, thiết bị cứu sinh, cứu đắm; kiểm tra phương án tổ chức thi công, công tác bảo đảm an toàn lao động và các điều kiện bảo đảm cho phương tiện thủy lưu thông qua khu vực công trường.

Qua kiểm tra, các đơn vị thi công cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Hệ thống báo hiệu, đèn tín hiệu và phao báo hiệu được lắp đặt theo đúng quy định; ban ngày duy trì lực lượng hướng dẫn, ban đêm tăng cường chiếu sáng, bố trí nhân lực điều tiết, hướng dẫn tàu, thuyền lưu thông an toàn qua khu vực thi công.

Theo Đội Cảnh sát đường thủy số 2, hiện trên địa bàn đơn vị quản lý có 4 công trình vượt sông đang triển khai gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở. Đây đều là các công trình trọng điểm, nằm trên tuyến sông có mật độ phương tiện vận tải thủy lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, hằng ngày đơn vị bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến, kết hợp kiểm tra việc duy trì hệ thống báo hiệu, đèn tín hiệu, các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm tại công trường; đồng thời giám sát việc tổ chức thi công theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Trường hợp phát hiện các vi phạm như không duy trì đầy đủ hệ thống báo hiệu, tổ chức thi công không đúng phương án hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ yêu cầu khắc phục ngay và xử lý nghiêm theo quy định.

Hoạt động nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt trên tuyến sông Hồng.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát tại các công trình thi công trên sông không chỉ góp phần bảo đảm mục tiêu "thi công an toàn, giao thông thông suốt", phòng ngừa tai nạn, va chạm đường thủy mà còn tạo điều kiện để các dự án trọng điểm của Thủ đô được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.