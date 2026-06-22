Chủ động phòng chống đuối nước cho học sinh dịp nghỉ hè

ANTD.VN -Mùa hè là thời điểm học sinh được nghỉ học, nhu cầu vui chơi, tắm mát tại các ao, hồ, sông, suối và bể bơi tăng cao. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em và thanh - thiếu niên.

Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Cảnh sát đường thủy với nhiều giải pháp chống đuối nước

Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, song nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã liên tiếp xảy ra. Mới đây, tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 11 tử vong tại hồ Linh Đàm. Trước đó, một vụ đuối nước thương tâm khác xảy ra tại hồ công viên Ngoại Giao Đoàn (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) cướp đi sinh mạng của em N.T.Q (sinh năm 2014).

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm cả nước có hơn 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước. Nguyên nhân dẫn đến các vụ đuối nước chủ yếu xuất phát từ sự thiếu giám sát của người lớn; môi trường nước tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm; trẻ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng bơi và kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Công an Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp cảnh báo tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước

Nhằm chủ động phòng ngừa đuối nước, ngày 19/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí ven sông thường xuyên có người dân đến bơi lội, vui chơi, cắm trại, gồm khu vực đò Liên Trung và Trạm bơm Cống Đan Hoài - xã Ô Diên; khu vực bến đò Thọ An - xã Liên Minh; khu vực đò Chu Minh - xã Quảng Oai; khu vực lối xuống bãi cát cầu Văn Lang - xã Cổ Đô (Hà Nội).

Việc lắp đặt các biển cảnh báo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ mất an toàn, đồng thời nhắc nhở người dân không tắm sông, bơi lội tại những khu vực nguy hiểm, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, Đội cảnh sát đường thủy số 1 cũng phối hợp với Trường tiểu học Minh Châu (xã đảo Minh Châu, Hà Nội) tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống đuối nước cho toàn bộ học sinh của trường.

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội nằm biệt lập giữa ngã ba sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Với đặc điểm địa bàn gần các con sông lớn và hoạt động giao thông đường thủy phát triển, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em luôn tiềm ẩn nếu thiếu sự quản lý, trang bị kỹ năng cần thiết.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông đường thủy; kỹ năng xử lý khi gặp tình huống đuối nước. Bên cạnh đó, các em được hướng dẫn trực tiếp thực hành mặc áo phao; sử dụng vật dụng cứu sinh; sơ cứu nạn nhân; thực hành các tình huống giả định nhằm giúp học sinh nắm rõ những điều cần biết khi cứu người bị nạn.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, bước vào kỳ nghỉ hè năm nay, lực lượng chức năng tăng cường triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn đuối nước. Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã và đang phối hợp với địa phương triển khai lớp kỹ năng sống, hướng dẫn phòng chống đuối nước, tập huấn sơ cứu; hỗ trợ, giám sát trẻ em tại địa bàn đơn vị quản lý.

Trước kỳ nghỉ hè, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CHCN trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN) cũng tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước trên tuyến đường thủy nội địa cho hơn 900 học sinh trường Tiểu học An Dương.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết: "Hàng năm, vào mỗi dịp trước kỳ nghỉ hè, đơn vị đều phối hợp với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, cùng các trường học trao đổi - tọa đàm phòng chống đuối nước cho học sinh. Qua đó chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp đến các bậc phụ huynh và học sinh cần có kiến thức cơ bản phòng chống đuối nước và cách xử lý khi nhìn thấy người bị đuối nước và mong sự chung tay của nhà trường, các ban - ngành và toàn xã hội cùng lực lượng Công an quan tâm đến vấn đề trang bị các kỹ năng đuối nước cho các em học sinh để không còn những vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, nhất là trong mỗi dịp nghỉ hè”.

Cảnh sát đường thủy và Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn trực tiếp thực hành cách sơ cứu người bị đuối nước

Hơn 900 học sinh trường Tiểu học An Dương hào hứng tham gia buổi tuyên truyền

Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra và nhắc nhở người dân

Trước nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trong dịp nghỉ hè, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội cũng triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra và nhắc nhở người dân tại các khu vực bãi bồi ven sông Hồng. Hoạt động được thực hiện từ ngày 5-6 đến hết ngày 2-8-2026, trong khung giờ từ 16h30 đến 18h30 hằng ngày tại các khu vực ven sông thuộc địa bàn các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề và Lĩnh Nam. Đây là những địa điểm thường xuyên tập trung đông người dân đến tắm sông, vui chơi và giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông tuyên truyền bằng loa lưu động cho người dân và học sinh tại khu vực ven sông Hồng.

Vào mỗi buổi chiều, nhiều bãi tắm tự phát ven sông Hồng thu hút đông người dân, trong đó có không ít học sinh, thanh - thiếu niên đang trong thời gian nghỉ hè, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ đuối nước khi không có lực lượng cứu hộ thường trực.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông đã sử dụng hệ thống loa tuyên truyền lưu động, trực tiếp tiếp cận người dân để tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước; hướng dẫn nhận diện các khu vực nguy hiểm; khuyến cáo không bơi lội xa bờ, không tắm tại những nơi có biển cảnh báo, khu vực nước sâu hoặc dòng chảy xiết, đặc biệt là hướng dẫn người dân kỹ năng cứu người bị đuối nước an toàn, tránh tình trạng cứu nạn theo cảm tính dẫn đến nguy cơ bị nạn thứ cấp.

Cảnh sát PCCC và CHCN hướng dẫn cách sơ cứu người bị đuối nước.

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC và CHCN trên sông cho biết: Song song với hoạt động tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người dân tắm sông; thường xuyên nhắc nhở các trường hợp bơi lội tại nơi nguy hiểm, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng ứng trực, bảo đảm đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

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