Thăm hỏi chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân vụ cháy tại phường Kiến Hưng

ANTD.VN - Chiều 3-7, ngay khi nhận được thông tin vụ cháy nhà dân tại phường Kiến Hưng, Hà Nội, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân; cùng đi có lãnh đạo UBND và MTTQ phường Kiến Hưng.

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình nạn nhân sau vụ hỏa hoạn; đồng thời mong thân nhân người bị nạn nén đau thương, giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ thành phố cho gia đình nạn nhân (5 triệu đồng/nạn nhân tử vong).

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ nghĩa tình với gia đình có người tử vong

Tiếp đó, đồng chí Phạm Anh Tuấn đến Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thăm hỏi, động viên cháu N.T.T, bị thương trong vụ cháy, hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu; đồng thời trao 3 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và mong cháu sớm bình phục.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy; kịp thời quan tâm, chăm lo, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; đồng thời theo dõi sát tình hình sức khỏe của cháu N.T.T để có biện pháp động viên, giúp gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, khoảng 13h29 ngày 3-7-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy - CATP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn thăm hỏi gia đình có người bị thương trong vụ hỏa hoạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15, 31 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường và nhân dân tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH, đồng thời điều động thêm 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định đám cháy xảy ra được 15 phút, phát triển mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà có diện tích khoảng 70m2, với 4 tầng và 1 tum và cháy lan lên các tầng phía trên.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 14h07 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH phát hiện 2 nạn nhân bị mắc kẹt đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

CATP đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.