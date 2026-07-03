Vụ cháy làm 2 người tử vong ở KĐT Văn Phú: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương làm rõ

ANTD.VN - Về vụ việc xảy ra đám cháy tại một căn nhà ở Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng) làm 2 người tử vong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo khẩn…

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ cháy

Chiều 3-7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3271/UBND-NC chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với gia đình các nạn nhân theo quy định; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Như ANTĐ đã đưa tin, chiều 3-7, CATP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ cháy ở khu đô thị Văn Phú.

Theo đó, khoảng 13 giờ 29 phút ngày 3-7, Trung tâm Thông tin chỉ huy - CATP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng. Trung tâm đã lập tức điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường và nhân dân tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH, đồng thời điều động thêm 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định đám cháy xảy ra được 15 phút, phát triển mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng và 1 tum (Ngôi nhà có diện tích khoảng 70m2) và cháy lan lên các tầng phía trên.

Theo thông tin ban đầu, trong nhà có 2 người bị mắc kẹt, lực lượng dân phòng và người dân đã tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng do đám cháy phát triển nhanh, kèm theo khói khí độc nên không thể tiếp cận dập tắt đám cháy.

Qua trinh sát, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy tại khu vực tầng 1 và triển khai đội hình xe thang để tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 để ngăn chặn cháy lan sang các khu vực, nhà dân lân cận.

Đến khoảng 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 14 giờ 07 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH phát hiện 2 nạn nhân bị mắc kẹt đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.