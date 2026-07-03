Bão số 1 nhiều khả năng sượt qua Quảng Ninh nhưng vẫn gây mưa đến 500mm cho Bắc bộ

ANTD.VN -Theo kịch bản dự báo, nhiều khả năng bão số 1 sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), nhưng khu vực Bắc bộ nhiều nơi vẫn mưa đến 500mm.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 1 với tên quốc tế Maysak đang hoạt động trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đây là cơn bão thứ 10 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Tên bão Maysak do Campuchia đề xuất, trong tiếng Khmer có nghĩa là cây gỗ tếch.

Hồi 13 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11; bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/h.

Theo nhận định, bão số 1- Maysak đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30 độ C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Bão số 1 nhiều khả năng sượt qua Quảng Ninh nhưng vẫn gây mưa rất lớn cho Bắc bộ

Tuy nhiên, hướng và tốc độ di chuyển của bão số 1 trong những ngày tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới. Do đó, quỹ đạo bão vẫn còn khả năng thay đổi và dự báo giữa các mô hình hiện chưa hoàn toàn thống nhất.

Kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo kịch bản này Vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11;

Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10;

Còn khu vực phía Đông Bắc bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng Đông Bắc Bắc bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, gió trên đất liền Bắc bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc bộ cũng giảm, tuy nhiên Vịnh Bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động.

Ba tác động chính cần đặc biệt lưu ý do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 3/7, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông Bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và sau đó là Vịnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,0-3,0m kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực cửa sông, vùng trũng thấp ven biển; đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè, công trình ven bờ, giao thông và lưới điện.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng Đông Bắc bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mặc dù dự báo hiện nay cho thấy khả năng cao bão không đi sâu vào đất liền nước ta, hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động đáng kể đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc bộ. Đặc biệt, các hiện tượng giông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.