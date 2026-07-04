Bão số 1 đã tác động đến đất liền, đêm nay đổ bộ vào Móng Cái

ANTD.VN -Bão số 1 chỉ còn cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 90km và đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trên biển Vịnh Bắc bộ và đất liền.

Cơ quan khí tượng thông tin, vào 14h chiều nay 4/7, bão số 1- Maysak cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam Đông Nam và đang di chuyển với tốc độ 15km/h theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Khu vực trên biển Vịnh Bắc bộ và đất liền đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh và mưa lớn từ bão số 1.

Do ảnh hưởng của bão đã gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 10 ở Bạch Long Vĩ, Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Bão số 1 chỉ còn cách Móng Cái khoảng 90km, sẽ đổ bộ vào đất liền trong tối nay

Dự báo từ nay đến khoảng 23 giờ ngày 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão. Thời gian gió mạnh nhất khả năng duy trì lâu, trong khoảng từ 14 giờ đến 21 giờ, khi tâm bão đi vào khu vực đất liền Quảng Ninh. Gió ven biển mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9–10; sóng biển cao 2,0–3,5 m, nước dâng do bão khoảng 0,2–0,4 m.

Sau khi quét vào Móng Cái, Quảng Ninh, bão số 1 sẽ tiếp tục ngược lên phía Bắc di chuyển vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Từ chiều, đêm nay đến hết ngày 5/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực Đông Bắc bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–250 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Các địa phương miền núi và trung du cần đặc biệt cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, bởi đây có thể là loại hình thiên tai gây rủi ro lớn nhất trong 1–2 ngày tới.

Đề nghị các địa phương và người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán, tránh trú của chính quyền địa phương.